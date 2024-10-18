Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца

Минсельхоз сообщил о стабильной ситуации с ценами на яйца на российском рынке

Tекст: Вера Басилая

Представители ведомства отметили, что производители могут корректировать отпускные цены в рамках договоренностей с торговыми сетями, что не требует дополнительного государственного регулирования. Такая практика касается не только яиц, но и других продуктов питания, передает РИА «Новости».

По данным Минсельхоза, на 16 октября отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий снизились с начала года на 20,6% и 26,6% соответственно. Средняя стоимость десятка яиц составляет 75,1 рубля для первой категории и 61 рубль для второй. Согласно статистике Росстата, в сентябре цены на яйца снизились на 0,14%, а с начала года – на 19,58%. Однако в годовом выражении цены увеличились на 23,7%.

Между тем, по данным «Ведомостей», некоторые крупные производители, такие как птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин», начали поднимать отпускные цены на свою продукцию. Также стало известно, что птицефабрика «Окская» планирует повысить стоимость своей продукции на 5% с ноября.

Ранее в январе генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева сообщила, что производство яиц второй год подряд находится на максимальном уровне и в 2023 году стало рекордным, а яйца в России остаются для потребителей одними из самых дешевых и доступных в мире.

Между тем набор продуктов к новогоднему столу в России подорожал на 1,43% – до 11,74 тыс. рублей.

До этого ФАС выявила аномально высокую наценку на хлеб в торговых сетях.

