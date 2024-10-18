РПЦ простила певца Шарлота за оскорбление чувств верующих

Tекст: Вера Басилая

По словам Валерия, он направил письмо с покаянием патриарху и получил положительный ответ от заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе. Церковь не увидела в поступке Шарлота критичного содержания, отметив его как глупость, передает РИА «Новости».

Тем временем суд в Самаре принял решение о продлении ареста певцу Эдуарду Шарлоту, который находится в перечне террористов и экстремистов по версии Росфинмониторинга, до 24 марта 2025 года.

Шарлот обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа. Судья постановил продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев.

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили уголовное дело по статье об унижении человеческого достоинства, Шарлота внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее Шарлот частично признал вину в преступлениях, включая реабилитацию нацизма, но оспорил обвинение в возбуждении ненависти.

