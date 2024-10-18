Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
РПЦ простила певца Шарлота за оскорбление чувств верующих
Отец певца Эдуарда Шарлота (находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Валерий заявил на судебном заседании, что РПЦ простила его сына за оскорбление чувств верующих, однако суд в Самаре продлил арест исполнителя на полгода, сообщили в суде.
По словам Валерия, он направил письмо с покаянием патриарху и получил положительный ответ от заместителя председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе. Церковь не увидела в поступке Шарлота критичного содержания, отметив его как глупость, передает РИА «Новости».
Тем временем суд в Самаре принял решение о продлении ареста певцу Эдуарду Шарлоту, который находится в перечне террористов и экстремистов по версии Росфинмониторинга, до 24 марта 2025 года.
Шарлот обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа. Судья постановил продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев.
В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили уголовное дело по статье об унижении человеческого достоинства, Шарлота внесли в список террористов и экстремистов.
Ранее Шарлот частично признал вину в преступлениях, включая реабилитацию нацизма, но оспорил обвинение в возбуждении ненависти.