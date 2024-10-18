Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Певец Шарлот частично признал вину в реабилитации нацизма
Эдуард Шарлот признал вину в суде по делу о реабилитации нацизма и других преступлениях
На суде в Самаре певец Шарлот частично признал вину в преступлениях, включая реабилитацию нацизма, но оспорил обвинение в возбуждении ненависти.
Певец Эдуард Шарлот, включенный в России в перечень террористов и экстремистов, в Самарском областном суде частично признал свою вину в совершении ряда преступлений, сообщает ТАСС. В суде он заявил: «Частично признаю вину», подтверждая ответственность за некоторые из предъявленных обвинений. Однако Шарлот оспаривает квалификацию своих действий следствием и настаивает на своей невиновности по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
Судебное разбирательство началось в пятницу, Шарлот обвиняется в совершении преступлений, включая реабилитацию нацизма с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, уничтожение официального документа из личной заинтересованности и возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия.
Следствие утверждает, что в 2023 году Шарлот неоднократно размещал в запрещенной в России социальной сети видеоролики, оскверняющие символы воинской славы и выражающие неуважение к памятным датам, связанным с защитой Отечества. Среди обвинений также упоминается видеоролик, в котором певец приводит в негодность свой военный билет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили уголовное дело по статье об унижении человеческого достоинства. Шарлота внесли в список террористов и экстремистов. Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за неисправного радио.