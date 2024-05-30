Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?2 комментария
На певца Шарлота завели пятое уголовное дело
В отношении певца Эдуарда Шарлота возбуждено пятое уголовное дело, на этот раз по статье об унижении человеческого достоинства, сообщил его отец Валерий.
Новое уголовное дело «ничем не подкрепленное», заявил Валерий РИА «Новости».
По его мнению, это «какой-то донос».
Дело завели по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Собеседник пояснил, что в суде процитировали слова, которые стали основанием для дела, но у защиты артиста «большие сомнения, что они принадлежит ему».
Не было предоставлено каких-либо исследований высказывания, при каких обстоятельствах оно было сделано и кем. По словам Валерия Шарлота, была надпись в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в России как экстремистская), которую «никто не видел, кроме того, кто этот донос сделал».
Также собеседник пояснил, что его сыну продлили арест, в автозаке он подвернул ногу, вызвали скорую и возили его в травматологию, где ему установили лангет.
В декабре 2023 года Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел: двух за «реабилитацию нацизма», третьего – за «публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
Все они связаны с публикацией в Instagram оскорбительных видеороликов. В одном из них он прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Позже против Шарлота завели дело с сожжением им паспорта российского гражданина по статье «Похищение или повреждение документов».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ