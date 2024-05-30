На певца Шарлота завели пятое уголовное дело

Tекст: Алексей Дегтярев

Новое уголовное дело «ничем не подкрепленное», заявил Валерий РИА «Новости».

По его мнению, это «какой-то донос».

Дело завели по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Собеседник пояснил, что в суде процитировали слова, которые стали основанием для дела, но у защиты артиста «большие сомнения, что они принадлежит ему».

Не было предоставлено каких-либо исследований высказывания, при каких обстоятельствах оно было сделано и кем. По словам Валерия Шарлота, была надпись в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в России как экстремистская), которую «никто не видел, кроме того, кто этот донос сделал».

Также собеседник пояснил, что его сыну продлили арест, в автозаке он подвернул ногу, вызвали скорую и возили его в травматологию, где ему установили лангет.

В декабре 2023 года Эдуард Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел: двух за «реабилитацию нацизма», третьего – за «публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Все они связаны с публикацией в Instagram оскорбительных видеороликов. В одном из них он прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

Позже против Шарлота завели дело с сожжением им паспорта российского гражданина по статье «Похищение или повреждение документов».