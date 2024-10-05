Певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за неисправного радио

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент начался с того, что артист раскричался и потребовал перевести его в другую камеру, но получил отказ, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Певец прекратил протест на следующее утро, когда ему принесли кашу. В итоге сотрудники СИЗО согласились найти исправный радиоприемник для заключенного.

В мае стало известно, что в отношении Шарлота возбуждено пятое уголовное дело по статье об унижении человеческого достоинства. В конце сентября прокуратура утвердила обвинение артисту.