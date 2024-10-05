Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Певец Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за неисправного радио
Певец Эдуард Шарлот (внесен в России в список террористов и экстремистов) устроил голодовку в СИЗО после того, как ему отказали в переводе в другую камеру из-за сломанного радио, пишут СМИ.
Инцидент начался с того, что артист раскричался и потребовал перевести его в другую камеру, но получил отказ, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Певец прекратил протест на следующее утро, когда ему принесли кашу. В итоге сотрудники СИЗО согласились найти исправный радиоприемник для заключенного.
В мае стало известно, что в отношении Шарлота возбуждено пятое уголовное дело по статье об унижении человеческого достоинства. В конце сентября прокуратура утвердила обвинение артисту.