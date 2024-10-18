ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе

Tекст: Алексей Дегтярев

Нарушение заключалось в использовании некорректного сравнения в рекламе финансовой услуги. Ведомство указало, что банк должен прекратить нарушение закона, в противном случае ему грозит штраф, передает РИА «Новости».

Поводом для разбирательства стала жалоба гражданина, который отметил, что реклама на конструкции в Москве утверждала: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта». Такое заявление требует указания объективных критериев сравнения, согласно закону.

Подобные действия Сбербанка могут дать ему необоснованные преимущества перед конкурентами, пояснили в ФАС. В связи с этим служба выдала банку предписание прекратить нарушение.

В апреле ФАС возбудила дело против ПАО «Сбербанк России» из-за рекламы вклада, в которой существенные детали были якобы приведены трудным для восприятия шрифтом. До этого ФАС штрафовала банк «ФК Открытие» за ненадлежащую рекламу.