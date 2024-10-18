Лавров заявил об открытых дверях для Грузии в платформе «3+3» по Южному Кавказу

Tекст: Вера Басилая

Лавров выразил надежду, что со временем Грузия сможет подключиться к работе платформы «3+3» по Южному Кавказу, передает ТАСС.

Глава МИД России отметил, что Москва поддерживает контакты с Тбилиси. В частности, у России есть секция интересов при посольстве в Швейцарии в Грузии, где работают дипломаты. Эти дипломаты имеют возможность обсуждать с грузинскими властями текущие вопросы в таких сферах, как торговля, туризм и личные контакты.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжает приглашать Грузию к участию в платформе «3+3», надеясь на укрепление сотрудничества и разрешение региональных вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, в отличие от западных стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова идти по пути восстановления дипотношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси по их нормализации.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу.

