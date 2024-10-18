Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Лавров сообщил об открытых дверях для Грузии в платформе «3+3»
Лавров заявил об открытых дверях для Грузии в платформе «3+3» по Южному Кавказу
Двери для участия Грузии в платформе «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Иран, Турция) по Южному Кавказу остаются открытыми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров выразил надежду, что со временем Грузия сможет подключиться к работе платформы «3+3» по Южному Кавказу, передает ТАСС.
Глава МИД России отметил, что Москва поддерживает контакты с Тбилиси. В частности, у России есть секция интересов при посольстве в Швейцарии в Грузии, где работают дипломаты. Эти дипломаты имеют возможность обсуждать с грузинскими властями текущие вопросы в таких сферах, как торговля, туризм и личные контакты.
Лавров подчеркнул, что Россия продолжает приглашать Грузию к участию в платформе «3+3», надеясь на укрепление сотрудничества и разрешение региональных вопросов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, в отличие от западных стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова идти по пути восстановления дипотношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси по их нормализации.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу.