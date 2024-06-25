Террористку Трепову этапировали в колонию

Tекст: Кристина Цыцура

Об этом заявил ее адвокат Даниил Берман в интервью «Известиям» во вторник, не раскрывая подробностей, передает ТАСС.

Перевозка произошла 24 июня. 25 января ей было назначено 27 лет исправительного лагеря общего режима и штраф в размере 600 тыс. рублей.

Треповой были предъявлены обвинения по трем статьям: «Теракт», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Подделка документов». Кроме того, она должна была выплатить 16,4 млн рублей по гражданским искам.