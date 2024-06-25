Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Террористку Трепову этапировали в колонию
Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), осужденную за теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, перевезли из СИЗО Петербурга в место отбывания наказания.
Об этом заявил ее адвокат Даниил Берман в интервью «Известиям» во вторник, не раскрывая подробностей, передает ТАСС.
Перевозка произошла 24 июня. 25 января ей было назначено 27 лет исправительного лагеря общего режима и штраф в размере 600 тыс. рублей.
Треповой были предъявлены обвинения по трем статьям: «Теракт», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Подделка документов». Кроме того, она должна была выплатить 16,4 млн рублей по гражданским искам.