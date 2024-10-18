Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Путин отметил успешное сотрудничество стран БРИКС
Путин заявил об успешном сотрудничестве компаний стран БРИКС в различных отраслях экономики
Компании стран БРИКС успешно сотрудничают и реализуют совместные проекты, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на Деловом форуме объединения, он отметил, что ведущие представители бизнеса из всех стран-участниц активно работают совместно в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт и инфраструктура, сельское хозяйство и цифровая экономика, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что Деловой форум БРИКС собрал солидный состав участников, и совместная работа приносит ощутимые результаты. «Ваши компании уже давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях», – сказал он.
Путин добавил, что Россия как действующий председатель в БРИКС стремится способствовать интеграции «новобранцев» в механизмы объединения.
Представители новых стран-участниц БРИКС радушно приняты в деловой совет и уже приступили к активной работе.
Он отметил, что на Деловом форуме БРИКС собрался солидный состав участников, в том числе здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединения.
Напомним, Путин принимает участие в пленарном заседании Делового форума БРИКС. На мероприятии президент отметил значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки».