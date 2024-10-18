Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Премьер Грузии заявил о влиянии Глобальной партии войны на власти США и ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в пятницу на пресс-конференции дал понять, что давление Запада на его страну оказывалось еще до начала СВО 24 февраля 2022 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Какие встречи состоялись, кто приходил, что сказал, что потребовал (от Грузии) в начале февраля, в конце февраля, в начале марта, в середине марта и позже, мы об этом не говорим, потому что заботимся об отношениях», – сказал глава правительства Грузии.
По его словам, когда власти Грузии говорят «об интересах вовлечения страны в войну и возвращении во власть (саакашвилевского) «Единого национального движения», то подразумевают не США или ЕС, а глобальную партию войны».
«Глобальная партия войны имеет существенное влияние на официальные институты США и Евросоюза», - сказал Ираклий Кобахидзе.
«Очень многого мы не касаемся вообще и не говорим», – отметил он, заявив об обязательной перезагрузке отношений Тбилиси с Брюсселем и Вашингтоном после выборов в парламент 26 октября, а также выборов президента США в ноябре и завершения военных действий на Украине, что в Грузии прогнозируется в 2025 году.