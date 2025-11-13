За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.22 комментария
В Ростове-на-Дону начались полуфиналы конкурса «Это у нас семейное»
В Ростове-на-Дону стартовали первые очные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное», на которых собрались 238 семей – 1234 человека из Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, Донбасса и Новороссии.
В Ростове-на-Дону стартовали первые окружные полуфиналы второго сезона конкурса «Это у нас семейное», который организует Президентская платформа «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На мероприятие приехали 238 семей – это 1234 человека из Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, Донбасса и Новороссии. Очно конкурсанты встречаются с 13 по 16 ноября, чтобы принять участие в насыщенной культурной, спортивной и интеллектуальной программе.
Генеральный директор платформы Андрей Бетин во время открытия отметил: «Сегодня стартует первое очное мероприятие второго сезона конкурса «Это у нас семейное», которое собрало в Ростове-на-Дону участников сразу из двух округов, а также семьи из Донбасса и Новороссии. Личное знакомство с конкурсантами – это долгожданное событие для нашей команды». По его словам, участников ждут насыщенные дни, посвящённые семейным ценностям и культурному коду России, а события конкурса станут площадкой для новых знакомств и дружбы.
В церемонии открытия участвовал заместитель полпреда президента России в ЮФО Антон Калинин, который зачитал обращение Владимира Устинова. Полномочный представитель подчеркнул, что проект, предложенный президентом Владимиром Путиным, нашел поддержку среди российских семей, что является подтверждением важности семейных ценностей, передачи исторического и морального опыта, почитания старших и любви к Родине. По мнению Устинова, полуфинал поможет участникам раскрыть лучшие качества, стать местом обмена семейным опытом и творческими достижениями.
В этом году в полуфиналах участвуют 112 семей из ЮФО, 108 семей из СКФО, 18 семей из Донбасса и Новороссии. Среди участников – представители трех поколений от 5 до 87 лет, которые доказывают свой пример значимости семейного единства. Программа включает спортивные соревнования, викторины, творческие задания, торжественный национальный хоровод в костюмах и уникальные активности для всех возрастов.
Для семей запланированы мастер-классы, встречи с известными гостями и тематические выставки. Среди партнеров конкурса – X5 Group, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», МГУ, киностудия «Союзмультфильм», «Почта России» и другие крупные компании. Всего на участие в этом сезоне зарегистрировались свыше 196 тыс. семей из 89 регионов страны и 82 государств, а финал состоится 8 июля 2026 года.
Главный приз – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия по России.