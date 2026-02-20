Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.0 комментариев
IDRW: Армения проявила интерес к ракетам Pralay из Индии
Армения заинтересована в индийских тактических баллистических ракетах Pralay, сообщает индийское издание IDRW.
Армения проявляет интерес к закупке индийских тактических баллистических ракет Pralay, сообщает News.am со ссылкой на издание IDRW.
Причиной интереса стало использование Азербайджаном израильских зенитно-ракетных комплексов Barak-8, в разработке которых участвовала Индия.
Ереван рассматривает ракеты Pralay класса «земля–земля» как средство преодоления современных систем противовоздушной обороны, включая Barak-8 и С-300. Основной особенностью «Pralay» является возможность маневрировать на конечном участке траектории и изменять направление полета, что значительно усложняет их перехват даже для современных ПВО.
Если сделка будет заключена, Армения станет первым иностранным покупателем комплекса Pralay.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия провела успешные испытания баллистических ракет «Pralay».
Индийские военные также провели успешные испытания баллистических ракет малой дальности.