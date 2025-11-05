Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.0 комментариев
Памятник Ивану Грозному открыли в Вологде
В Вологде открыли памятник Ивану Грозному. «Я рад, что мы с вами культивируем силу русского духа, русского оружия, русских смыслов», – заявил глава региона Георгий Филимонов. Он возложил цветы к монументу, после чего был дан пушечный залп (фото: Евгений Ларин/РИА Новости)
Памятник расположили возле трехэтажного корпуса Вологодского кремля, что создало гармоничный вид ансамбля – визитной карточки областной столицы и всего региона. Рядом с ним видны Воскресенский собор и колокольня – символы духовной силы и культурно-исторического наследия жителей (фото: Даниил Зинченко/ТАСС)
По словам Филимонова, памятник стал «новым смысловым маркером города, связывающим наше великое прошлое и будущее». На церемонии открытия обновленной Кремлевской площади присутствовали 5,5 тыс. человек. Кроме того, в рамках мероприятия прошел праздничный концерт (фото: Даниил Зинченко/ТАСС)
Автор памятника – московский скульптор Михаил Красильников, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ранее участвовавший в создании рельефа для храма Христа Спасителя (фото: Даниил Зинченко/ТАСС)
При Иване IV началось масштабное строительство каменной крепости, которая должна была в два раза превосходить Московский Кремль, а также был возведен Софийский собор – первое каменное здание в Вологде, его архитектурная доминанта (фото: Даниил Зинченко/ТАСС)