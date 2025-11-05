При Иване IV началось масштабное строительство каменной крепости, которая должна была в два раза превосходить Московский Кремль, а также был возведен Софийский собор – первое каменное здание в Вологде, его архитектурная доминанта (фото: Даниил Зинченко/ТАСС)

По словам Филимонова, памятник стал «новым смысловым маркером города, связывающим наше великое прошлое и будущее». На церемонии открытия обновленной Кремлевской площади присутствовали 5,5 тыс. человек. Кроме того, в рамках мероприятия прошел праздничный концерт (фото: Даниил Зинченко/ТАСС)

Памятник расположили возле трехэтажного корпуса Вологодского кремля, что создало гармоничный вид ансамбля – визитной карточки областной столицы и всего региона. Рядом с ним видны Воскресенский собор и колокольня – символы духовной силы и культурно-исторического наследия жителей (фото: Даниил Зинченко/ТАСС)

В Вологде открыли памятник Ивану Грозному. «Я рад, что мы с вами культивируем силу русского духа, русского оружия, русских смыслов», – заявил глава региона Георгий Филимонов. Он возложил цветы к монументу, после чего был дан пушечный залп (фото: Евгений Ларин/РИА Новости)

Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности Перейти в раздел

Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности Перейти в раздел

Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности Перейти в раздел

Умер виновник ненависти к США во всем мире На 87-м году жизни скончался Дик Чейни – легендарный политик и злой гений, чья деятельность изменила мир. Его главным достижением стал пост вице-президента США, заняв который, он по влиянию едва не превзошел главу государства. Не будь Чейни, мир могли обойти многие трагедии – от Ирака до Украины. Но даже про него можно сказать что-то хорошее. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел

Макрон стал худшим в истории Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

Война еврокомиссарш: Урсула против Каи Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС. Перейти в раздел