С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.5 комментариев
Власти Грузии отозвали делегацию из ПАСЕ
Власти Грузии приняли решение отозвать своих членов делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за требований провести новые выборы и освободить политических заключенных.
Это решение было озвучено в ходе заседания бюро парламента Грузии, передает ТАСС. Председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что Грузия ожидает возвращения ПАСЕ к своим первостепенным ценностям, основанным на уважении демократии и суверенитета.
Грузинская делегация в ПАСЕ, в которую входят вице-спикер парламента Тея Цулукиани, депутаты Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили и запасные парламентарии Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе, уже направила соответствующую просьбу председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, признающую полномочия грузинской делегации, но с условием проведения новых парламентских выборов и освобождения «политических заключенных» до апреля. Глава делегации Тея Цулукиани заявила об окончании работы Грузии в ПАСЕ в ответ на принятое решение.