Грузия доказала бесполезность ПАСЕ

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе грузинская парламентская делегация приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Так она отреагировала на резолюцию ПАСЕ с призывом к Тбилиси провести до апреля внеочередные парламентские выборы и освободить политических заключенных, в том числе экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме по многочисленным обвинениям. В случае невыполнения условий полномочия грузинской делегации будут пересмотрены, а права ограничены.

Как заявила глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Тея Цулукиани, выдвинутые условия не устраивают Тбилиси. Она назвала вопрос проведения выборов и освобождения Саакашвили «красными линиями» для Тбилиси. По ее словам, Грузия останется членом Совета Европы, но работа в ПАСЕ возобновится только после прекращения давления на страну – «шантаж и несправедливое отношение» не заставят власть Грузии «делать антигрузинские шаги».

«Не будет никаких новых парламентских выборов. Не будет никакого помилования Саакашвили. Не будем принимать никаких условий, которые ущемляют наш суверенитет», – заявила Цулукиани.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно безальтернативным» решение приостановить работу в ПАСЕ. «Мы остаемся членами Совета Европы и готовы к сотрудничеству по любому вопросу. Единственное, где мы не видим смысл работать – это ПАСЕ», – сказал премьер-министр в интервью телекомпании «Имеди».

По его словам, «абсолютно абсурдная» резолюция ПАСЕ отражает «весьма тяжелое положение европейской бюрократии в Страсбурге и в Брюсселе». Он напомнил, что полномочия грузинской делегации в ПАСЕ были утверждены – и это означало признание итогов выборов в парламент. «Это происходит потому, что не победили чьи-то фавориты, коллективное «Единое национальное движение», – предположил премьер. – Если изменится отношение к нашей стране и к ее народу, мы вернемся в ПАСЕ, но в нынешних условиях работать там бессмысленно».

По итогам прошедших в октябре прошлого года выборах партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов и имеет большинство мест в парламенте. Оппозиция и экс-президент Саломе Зурабишвили отказались признать результаты голосования и выходили на массовые протесты, которые усилились после решения властей о заморозке переговоров о вступлении в Евросоюз.

«Не должно оставаться никаких вопросов по парламентским выборам. Грузинский народ определил наше первенство. Разница между победителями и вторым местом – 800 тыс. голосов. Никто не мог сфальсифицировать такие итоги, если только он не кудесник», – сказала Цулукиани.

В экспертной среде отмечают, что Грузия идет по следам России, которая в марте 2022 года тоже приостановила сотрудничество с ПАСЕ из-за «антироссийской направленности ассамблеи». Тогда же Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном прекращении членства РФ в организации.

«Грузия впервые почувствовала на себе то, что уже давно проходили в ПАСЕ Россия и Белоруссия. Как только на Тбилиси начали давить и шантажировать, их делегация приостановила работу. Это вызывает глубокое уважение», – считает Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, бывший член российской делегации в ПАСЕ.

«Я хорошо помню, что Грузию никогда не ругали в ПАСЕ. А когда она стала поддерживать антироссийскую политику, ее даже принялись всячески превозносить, оказывали политическую поддержку, в том числе с помощью различных резолюций. Но сейчас, когда в стране сменилась власть, Тбилиси показал чувство собственного достоинства, чего, к сожалению, нельзя сказать о некоторых других участниках», – подчеркнул депутат.

По мнению политологов, ПАСЕ пытается давить на Грузию, однако ожидать действенного эффекта не приходится – позиции действующей власти достаточно крепкие.

«Грузинские дипломаты и руководители силовых ведомств уже лишились безвизового въезда в ЕС. В дальнейшем безвизового режима могут лишить других граждан Грузии. Я не думаю, что дойдет до экономических санкций, но может прекратиться помощь, которая оказывалась правительственным организациям», – рассуждает грузинский политолог Игорь Гвритишвили.

По его словам, ПАСЕ и другие европейские институты оказывают давление с целью изменить настроения избирателей в Грузии, «это попытка всячески способствовать тому, чтобы к власти снова пришли те, кто выполняет все указания и задачи Брюсселя». Он особо отметил, что ПАСЕ также требует от Грузии отменить закон об иноагентах и о запрете меньшинств.

«В конституции Грузии написано, что страна будет стремиться в Евросоюз и даже в НАТО. Поэтому ПАСЕ хочет вызвать недовольство в грузинском обществе и в конечном итоге способствовать еще одной цветной революции. Это именно то, чего добивается ПАСЕ и Евросоюз в целом», – пояснил эксперт.

Гвритишвили считает, что ПАСЕ мыслит старыми парадигмами и прибегает к грубому давлению на своих членов. «Грузия – маленькая страна, но проявляет характер, что для ПАСЕ является неприемлемым. В ПАСЕ же привыкли, что Евросоюз – это как манна небесная и огромная подачка, а тут Грузия отказывается от сотрудничества, – добавил собеседник. – Но это мышление прошлого,

посмотрите на руководство ЕС – оно целиком состоит из бывших политиков, которые проиграли выборы».

Гвритишвили не исключает, что Грузия станет примером для других стран. В начале прошлого года делегация Азербайджана временно приостанавливала работу в ПАСЕ в знак протеста против двойных стандартов в отношении страны. Но затем президент Ильхам Алиев потребовал восстановить права делегации. Нынешняя зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, начавшаяся на этой неделе, проходит без участия делегации Азербайджана.

«Баку может окончательно приостановить свою работу в ПАСЕ. Алиев неоднократно делал заявления, которые противоречат установкам ПАСЕ и Евросоюза. В Европе очень настороженно относятся к Азербайджану. Однако против страны не вводят санкции, потому что понимают, что за Баку стоит Турция. Кроме того, Азербайджан – это поставки нефтегазовых ресурсов, в том числе для Евросоюза», – отметил спикер.

Как отмечает в своем Telegram-канале главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, сейчас напоминание о ПАСЕ «даже применительно к другим странам требует некоторого напряжения». «И если уже Грузия не боится отправить ПАСЕ по известным адресам, то необходимости обращать внимание на подобные структуры не осталось», – считает Лукьянов.

По его словам, после холодной войны Совет Европы «был инструментом управления странами в предбаннике евроатлантического мира – кто-то готовился туда войти, кто-то просто предполагался на вечном поводке». «Теперь эпоха упрощений, такие относительно сложные инструменты не в чести. Да и евроатлантический мир нуждается не в абстрактном распространении, а в приобретении (по возможности) ценных активов. Ничего личного, только бизнес», – отметил эксперт.