Грузия провела «красные линии» для ПАСЕ

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Мы провели встречу с очень серьезными депутатами ПАСЕ, среди которых много личных друзей (экс-президента Михаила) Саакашвили. На этой встрече мы зафиксировали «красные линии», – заявила грузинским журналистам в преддверии голосования глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Теа Цулукиани. – Не будет никаких новых парламентских выборов. Не будет никакого помилования Саакашвили. Не будем принимать никаких условий, которые ущемляют наш суверенитет».

«Не должно оставаться никаких вопросов по парламентским выборам. Грузинский народ определил наше первенство. Разница между победителями и вторым местом – 800 тыс. голосов. Никто не мог сфальсифицировать такие итоги, если только он не кудесник», – сказала она.

«Красная линия» – это и освобождение бывшего президента. Нынешний президент Грузии Михаил Кавелашвили открыто заявил, что этого не сделает. Его не помиловала и предыдущий президент (Саломе Зурабишвили), которая стала союзником экстремистов», – заявила Теа Цулукиани.

«Также категорически неприемлемо указывать нам, что записывать в те или иные законы. Возможно создать рабочую группу и обсуждать вопросы на принципе равенства, а не так, чтобы большая страна избивала маленькую за то, что та маленькая. Готовы к полноценному диалогу на основании фактов», – сказала зампред парламента Грузии.

«Наша цель, чтобы полномочия делегации Грузии были признаны, пусть и с предусловиями», – заявила она.

Грузинская оппозиция написала письмо в ПАСЕ с призывом не признавать полномочия делегации и сейчас в кулуарах сессии лоббирует этот вопрос.