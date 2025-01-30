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    30 января 2025, 11:50 • Новости дня

    В Госдуме выразили уважение Грузии за приостановку работы в ПАСЕ

    Депутат Госдумы Калашников: Приостановка Грузией работы в ПАСЕ вызывает уважение

    В Госдуме выразили уважение Грузии за приостановку работы в ПАСЕ
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Грузия показала чувство собственного достоинства, приостановив участие в ПАСЕ после попыток давления Европы на Тбилиси в связи с парламентскими выборами, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Леонид Калашников. Ранее грузинская делегация приостановила участие в ПАСЕ.

    «Грузия впервые почувствовала на себе то, что уже давно проходили в ПАСЕ Россия и Белоруссия. Как только на Тбилиси начали давить и шантажировать, их делегация приостановила работу. Это вызывает глубокое уважение», – признался Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, бывший член российской делегации в ПАСЕ.

    «Я хорошо помню, что Грузию никогда не ругали в ПАСЕ. А когда она стала поддерживать антироссийскую политику, ее даже принялись всячески превозносить, оказывали политическую поддержку, в том числе с помощью различных резолюций. Но сейчас, когда в стране сменилась власть, Тбилиси показал чувство собственного достоинства, чего, к сожалению, нельзя сказать о некоторых других участниках», – подчеркнул он.

    Ранее грузинская парламентская делегация приостановила работу в ПАСЕ после принятия резолюции, призывающей Тбилиси провести новые парламентские выборы до апреля и освободить политических заключенных, заявил глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани.

    Она отметила, что, несмотря на признание полномочий делегации, ПАСЕ выдвинуло условия, не устраивающие Тбилиси. По ее словам, Грузия останется членом Совета Европы, но работа в ПАСЕ будет возобновлена только после прекращения давления на страну. Цулукиани подчеркнула, что «шантаж и несправедливое отношение» не заставят власть Грузии «делать антигрузинские шаги».

    Принятая резолюция предусматривает проведение досрочных парламентских выборов до апреля и освобождение политических заключенных. Полномочия грузинской делегации будут пересмотрены, если условия не будут выполнены, а права ограничены.

    В свою очередь, телекомпания «Имеди» со ссылкой на грузинские и украинские источники указала, что резолюция была подготовлена украинской делегацией совместно с грузинскими оппозиционерами.

    Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно безальтернативным» решение приостановить работу в ПАСЕ. По его словам, «значимость ПАСЕ в десятки раз ниже значимости Европарламента». «У нас были очень интересные встречи (в декабре) с генсеком Совета Европы в Тбилиси по конкретным вопросам, и мы продолжим работу над ними в формате СЕ», – сказал премьер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Грузия провела «красные линии» для ПАСЕ.

    27 января 2025, 18:46 • Новости дня
    Грузия обвинила страны Прибалтики в превращении ЕС в Советский Союз
    Грузия обвинила страны Прибалтики в превращении ЕС в Советский Союз
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывшие постсоветские республики превращают Евросоюз в Советский Союз, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с тем, что страны Прибалтики находятся в авангарде критики Тбилиси, который якобы отступил от евроатлантической траектории, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, именно эти постсоветские страны, которые сейчас находятся в Евросоюзе, пытаются превратить его в Советский Союз», – сказал он. По его словам, «эти страны (Прибалтики) ведут себя по отношению к некоторым государствам ЕС и кандидатам на членство в объединении так, как вела себя Москва по отношению к республикам СССР».

    «Народ Грузии никому не давал права вмешиваться во внутренние дела своей страны», – подчеркнул Папуашвили. «Как страна – кандидат в Евросоюз, у нас есть свои требования и ожидания, – сказал он. – Мы хотим вступить в ЕС с высоко поднятой головой и достоинством».

    По его словам, «бюрократы и политики ЕС, которые отошли от истинных европейских ценностей, должны вернуться к ним». «Грузия никогда не согласится жить в условиях доминирования каких-то стран или отдельных политических групп», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

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    29 января 2025, 22:36 • Новости дня
    Грузия прекратила работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах

    Грузинская делегация приостановила участие в ПАСЕ после резолюции о выборах

    Грузия прекратила работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинская парламентская делегация приостановила работу в ПАСЕ после принятия резолюции, призывающей Тбилиси провести новые парламентские выборы до апреля и освободить политических заключенных, заявил глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани.

    Грузия прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятия резолюции, требующей проведения новых парламентских выборов, передает ТАСС.

    Цулукиани заявила, что, несмотря на признание полномочий делегации, ПАСЕ выдвинуло условия, не устраивающие Тбилиси.

    По ее словам, Грузия останется членом Совета Европы, но работа в ПАСЕ будет возобновлена только после прекращения давления на страну. Она отметила, что «шантаж и несправедливое отношение» не заставят власть Грузии «делать антигрузинские шаги».

    Принятая резолюция предусматривает проведение досрочных парламентских выборов до апреля и освобождение политических заключенных. Полномочия грузинской делегации будут пересмотрены, если условия не будут выполнены, а права ограничены.

    Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября прошлого года. Победила партия «Грузинская мечта», получив 53,93% голосов и контроль над 89 из 150 мандатов. Оппозиция и экс-президент Саломе Зурабишвили отказались признать результаты, начав протесты, которые усилились после заявления о заморозке переговоров о вступлении в ЕС.

    Грузинская оппозиция в своем письме в ПАСЕ призвала не признавать полномочия грузинской делегации.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    28 января 2025, 10:47 • Новости дня
    Грузия провела «красные линии» для ПАСЕ
    Грузия провела «красные линии» для ПАСЕ
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия назвала «красные линии» во взаимоотношениях с ПАСЕ, которая 29 января в Страсбурге должна решить вопрос признания или непризнания полномочий грузинской делегации в Ассамблее на основании выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года, итоги которых отвергает оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы провели встречу с очень серьезными депутатами ПАСЕ, среди которых много личных друзей (экс-президента Михаила) Саакашвили. На этой встрече мы зафиксировали «красные линии», – заявила грузинским журналистам в преддверии голосования глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Теа Цулукиани. – Не будет никаких новых парламентских выборов. Не будет никакого помилования Саакашвили. Не будем принимать никаких условий, которые ущемляют наш суверенитет».

    «Не должно оставаться никаких вопросов по парламентским выборам. Грузинский народ определил наше первенство. Разница между победителями и вторым местом – 800 тыс. голосов. Никто не мог сфальсифицировать такие итоги, если только он не кудесник», – сказала она.

    «Красная линия» – это и освобождение бывшего президента. Нынешний президент Грузии Михаил Кавелашвили открыто заявил, что этого не сделает. Его не помиловала и предыдущий президент (Саломе Зурабишвили), которая стала союзником экстремистов», – заявила Теа Цулукиани.

    «Также категорически неприемлемо указывать нам, что записывать в те или иные законы. Возможно создать рабочую группу и обсуждать вопросы на принципе равенства, а не так, чтобы большая страна избивала маленькую за то, что та маленькая. Готовы к полноценному диалогу на основании фактов», – сказала зампред парламента Грузии.

    «Наша цель, чтобы полномочия делегации Грузии были признаны, пусть и с предусловиями», – заявила она.

    Грузинская оппозиция написала письмо в ПАСЕ с призывом не признавать полномочия делегации и сейчас в кулуарах сессии лоббирует этот вопрос.

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    29 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла решение обратиться в Конгресс США и ООН с требованием расследовать слова журналиста Такера Карлсона о возможной подготовке администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина.

    В пресс-службе Госдумы пояснили, что обращение должно подчеркнуть необходимость тщательной проверки информации, озвученной Карлсоном, передает ТАСС.

    «ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», – заявили в пресс-службе.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление.

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    27 января 2025, 17:12 • Новости дня
    ОАЭ решили вложить в Грузию 6 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Соглашение об инвестиции в экономику Грузии 6 млрд долларов подписано в понедельник в ОАЭ в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это беспрецедентное инвестиционное соглашение в истории Грузии, – заявил первый вице-премьер Леван Давиташвили. – Это историческое событие, которое подразумевает рост экономики страны на 1–1,5 процента».

    По его словам, инвестиции осуществят ведущие девелоперские компании региона EMAAR и Eagle Hills. «Их участие в проектах в Грузии содержательно и качественно изменят рынок девелопмента в Грузии и привлекут еще больше инвесторов в различные сегменты», – сказал Давиташвили.

    «Мы ожидаем новую волну инвестиций в Грузию после подписанного соглашения», – заявил первый заместитель председателя правительства Грузии.

    Проекты будут осуществлены в Тбилиси и населенном пункте Гонио в Аджарии вблизи границы с Турцией.

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    27 января 2025, 13:42 • Новости дня
    Зурабишвили назвали «вредной сумасшедшей»
    Зурабишвили назвали «вредной сумасшедшей»
    @ Sputnik/РИА Новост

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили является «сумасшедшей», заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мадам вредина», сумасшедший лживый «президент» просит американцев и европейцев наказать свою страну. Кому она служит?» – задался вопросом парламентарий.

    По его словам, «Зурабишвили и другие радикальные оппозиционеры сидят в засаде, чтобы как-то навредить своей стране и ее легитимному правительству».

    «Это «пятая колонна», обычные агенты», – сказал Ираклий Заркуа.

    В свою очередь известный грузинский эксперт Амиран Салуквадзе назвал такие действия оппозиции «направленными против государственных интересов Грузии» и «преступлением против государства».

    «Любой политический субъект за пределами своей страны должен защищать интересы своего государства», – сказал он.

    Ранее издание The Hill сообщило, что Зурабишвили призвала президента США Дональда Трампа обратить внимание на Грузию, чтобы усилить давление на Россию, заявив о стратегическом значении региона для США.

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    29 января 2025, 10:48 • Новости дня
    В Тбилиси появились призывы к убийству сторонников правящей партии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Надписи «Убей «мечтателя» (представителя или сторонника правящей «Грузинской мечты») появились в подземных переходах Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным телекомпании PosTV, это – новая кампания радикальной оппозиции.

    «Пусть попробуют», «Убийцы» – оставляют комментарии под этим сообщением телекомпании в социальных сетях пользователи.

    Грузинский политолог Гиа Абашидзе обратился к властям с призывом «законом наказать всех, кто призывает к убийствам и насилию».

    По его словам, «радикалы перешли все границы».

    Ранее сторонники радикальной грузинской оппозиции призвали сотрудников ресторанов, кафе и баров плевать в еду, которую те готовят и подают представителям правящей «Грузинской мечты» или их окружению.

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    29 января 2025, 06:26 • Новости дня
    В Госдуме призвали расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина

    Володин призвал расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина

    В Госдуме призвали расследовать заявления Карлсона о покушении на Путина
    @ Alexander Kazakov/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации Байдена организовать покушение на президента Владимира Путина.

    Как отметил Володин в своем Telegram, заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации бывшего президента США Джо Байдена организовать убийство Владимира Путина должны быть восприняты всерьез и тщательно расследованы.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что эти обвинения следует рассматривать как серьезнейшую угрозу глобальной безопасности. «Подготовка покушения на Путина и само обсуждение этого – преступление. Это прямой путь к началу ядерной войны», – написал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина. После этого в Совфеде оценили это заявление. По словам сенатора Андрея Климова, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – отметил он.


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    28 января 2025, 10:21 • Новости дня
    Грузинская правозащитница сравнила русофобию оппозиции с фашизмом
    Грузинская правозащитница сравнила русофобию оппозиции с фашизмом
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Известная грузинская правозащитница Нана Какабадзе увязала использование грузинскими радикалами против оппонентов слова «русские» в оскорбительной коннотации с нравственными проблемами в местном обществе и его зомбированием, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зомбированное меньшинство представляет сегодня опасность для нашей страны, – заявила она. – Сейчас ни в одной стране мира не поощряется и не считается проявлением патриотизма выражение ненависти к другим национальностям, демонизация другого народа. Так было только в фашистской Германии».

    «Называя соотечественника «русским», (грузинские радикалы) проявляют гомофобию и ксенофобию. Даже мы, советские диссиденты, боролись с коммунистическим режимом, а не с русским народом», – отметила правозащитница.

    Как считает Нана Какабадзе, «со стороны наших «неусыпных друзей» происходит попытка изменить генетически толерантный код народа Грузии, когда они аплодируют животным антироссийским выпадам и поощряют их».

    «На Западе провозглашение другого народа второсортным считается ксенофобией и фашизмом и является неприемлемым. Такое осуждают, как осуждают преследование евреев нацистами. Но, вероятно, там (на Западе) Грузия считается «джунглями», – сказала правозащитница.

    Нана Какабадзе полагает, что «именно поэтому оттуда поддерживают и поощряют грузинских «патриотов», распространяющих вражду и ненависть по национальному признаку. Тем более что зомбированными легче управлять».

    «Часть зомбированных грузин считают собственную страну второстепенной... Поэтому они призывают во всем верить (западникам), так как те лучше нас знают, что нужно нашей стране», – сказала она.

    «А те, кто с этим не согласен, являются «русскими», – отметила Нана Какабадзе.

    По ее словам, такие «зомбированные патриоты сейчас в меньшинстве, но мы знаем по истории, что в свое время в меньшинстве были и большевики, и фашисты».

    «Власть Грузии и здоровое общество совместно в ответе, чтобы зомбированное меньшинство не стало большинством», – резюмировала правозащитница.

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    30 января 2025, 10:52 • Новости дня
    СМИ: Против Грузии в ПАСЕ работала делегация Украины

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Антигрузинскую резолюцию в ПАСЕ, которая привела к бойкоту Ассамблеи со стороны Грузии, готовила украинская делегация вместе с грузинскими оппозиционерами, сообщила телекомпания «Имеди» со ссылкой на грузинские и украинские источники.

    «Резолюция, принятая в ПАСЕ (против интересов Грузии), была подготовлена делегацией Украины и грузинскими оппозиционерами», – сообщила телекомпания.

    Глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани, со своей стороны, сообщила, что на встречах «тет-а-тет» «нам абсолютно все говорили, что не располагают доказательствами о фальсификациях на выборах в парламент Грузии 26 октября 2024 года, в чем их пыталась убедить наша экстремистская оппозиция».

    По ее словам, «Грузия – не игрушка, мы должны в первую очередь уважать наш завоеванный кровью суверенитет».

    Она отметила, что «полномочия Грузии в ПАСЕ были признаны, а голосование против этого провалилось».

    Тея Цулукиани призвала противников Грузии «стать серьезнее, изучать факты и доказательства».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно безальтернативным» решение приостановить работу в ПАСЕ в ответ на антигрузинскую резолюцию Ассамблеи.

    «Мы остаемся членами Совета Европы и готовы к сотрудничеству по любому вопросу. Единственное, где мы не видим смысл работать, это – ПАСЕ», – заявил он телекомпании «Имеди».

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    30 января 2025, 10:07 • Новости дня
    Грузия назвала заморозку работы в ПАСЕ «абсолютно безальтернативной»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно безальтернативным» решение приостановить работу в ПАСЕ в ответ на антигрузинскую резолюцию ассамблеи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы остаемся членами Совета Европы и готовы к сотрудничеству по любому вопросу. Единственное, где мы не видим смысл работать, это – ПАСЕ», – заявил он телекомпании «Имеди».

    По его словам, «значимость ПАСЕ в десятки раз ниже значимости Европарламента».

    «У нас были очень интересные встречи (в декабре) с генсеком Совета Европы в Тбилиси по конкретным вопросам и мы продолжим работу над ними в формате СЕ», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Он заявил, что грузинская делегация в ПАСЕ, заморозившая свою работу, приняла «абсолютно безальтернативное» решение.

    По его словам, резолюция ПАСЕ отражает «весьма тяжелое положение европейской бюрократии в Страсбурге и в Брюсселе».

    Резолюция он назвал «несправедливой» и «абсолютно абсурдной».

    «Полномочия нашей делегации утвердили, признав таким образом итоги выборов в парламент (26 октября 2024 года), но при этом сказали, что до апреля надо провести новые выборы, иначе полномочия отменят, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Это происходит потому, что не победили чьи-то фавориты, коллективное «Единое национальное движение».

    «Если изменится отношение к нашей стране и к ее народу, мы вернемся в ПАСЕ, но в нынешних условиях работать там бессмысленно», – сказал Кобахидзе.

    Грузинская парламентская делегация приостановила работу в ПАСЕ после принятия резолюции, призывающей Тбилиси провести новые парламентские выборы до апреля и освободить политических заключенных, заявила накануне глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани.

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    29 января 2025, 08:46 • Новости дня
    Экономист Сакс призвал США прекратить расширение НАТО на Украину и Грузию

    Tекст: Александра Юдина

    Экономист Джеффри Сакс предложил США отказаться от расширения НАТО на Украину и Грузию и вернуться к ядерным соглашениям с Россией, что, по его мнению, необходимо для мира.

    Профессор Колумбийского университета Сакс сделал громкое заявление о необходимости пересмотра американской внешней политики, передает РИА «Новости».

    Сакс считает, что США должны прекратить попытки расширить НАТО за счет Украины и Грузии, что, по его мнению, является ошибкой. Он подчеркнул, что Вашингтон должен вернуться к соглашениям о ядерном сдерживании с Россией.

    Сакс отметил, что украинские власти должны признать невозможность получения военной помощи и финансирования от США, пока не будет достигнут мир, базирующийся на нейтралитете Киева и прекращении военных действий.

    «США и Россия должны немедленно прекратить войну на Украине», – подчеркнул экономист.

    Он также высказал опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта и призвал к немедленному диалогу между США и Россией для достижения стабильного и продолжительного мира.

    Ранее американский обозреватель Тэд Снайдер заявил, что экс-президент США Джо Байден и Владимир Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.

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    28 января 2025, 08:59 • Новости дня
    Володин подробно рассказал о запрете навязывания допуслуг

    Tекст: Александра Юдина

    В Госдуме 28 января обсудят законопроект, защищающий потребителей от навязывания дополнительных товаров и услуг. Спикер Вячеслав Володин раскрыл основные положения документа.

    В своем Telegram-канале он указал, что россияне часто сталкиваются с ситуацией, когда платят больше, чем планировали, из-за автоматически добавляемых платных услуг при покупке билетов или другой продукции через интернет.

    Володин подчеркнул, что многие россияне не сразу замечают, как им навязываются дополнительные услуги, такие как страхование или смс-оповещения.

    Он добавил, что 43% опрошенных граждан подтвердили, что попадали в подобные ситуации. Распространенной практикой также является замена услуг обязательного медицинского страхования на платные.

    Инициаторы законопроекта предлагают ввести несколько правил, которые будут защищать потребителей. Одно из таких правил – продавать дополнительные товары и услуги только с явного разрешения потребителя.

    Также будет запрещено навязывание дополнительных товаров и услуг до заключения основного договора купли-продажи.

    Касательно интернет-покупок, планируется, что продавцы и сервисы не смогут автоматически отмечать согласие на покупку дополнительных услуг.

    Законопроект предусматривает возможность отказа от оплаты навязанных товаров и услуг. В случае списания средств потребители смогут потребовать их возврата.

    Ранее кабмин внес поправки в закон, запрещающие бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг, таких как страховка.

    Напомним, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

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    27 января 2025, 13:33 • Новости дня
    Грузинского наемника приговорили в России к пожизненному сроку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор гражданину Грузии Николосу Берианидзе по делу о наемничестве и убийстве российских военнослужащих, сообщили в Следственном комитете России в понедельник.

    Согласно материалам дела, Берианидзе с 2016 года участвовал в военных действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в России и признанного террористическим формирования «Азов», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Он был военным инструктором и активно сотрудничал с вооруженными силами Украины.

    В период с 24 февраля по 20 мая 2022 года Берианидзе находился в составе подразделений ВСУ в Мариуполе. Он исполнял приказы командиров и участвовал в боевых операциях против российских сил.

    18 марта 2022 года, чтобы воспрепятствовать деятельности российских военнослужащих, Берианидзе открыл прицельный огонь, что привело к гибели трех российских солдат.

    После столкновения в Мариуполе Берианидзе был задержан силами российской армии. Суд приговорил Берианидзе к пожизненному заключению.

    Ранее в России арестовали колумбийского наемника Пабло Пуэнтеса Боорхэса. Его подозревают в теракте и наемничестве.

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    27 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Зурабишвили призвала Трампа усилить давление на Россию

    Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой усилить давление на Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала президента США Дональда Трампа обратить внимание на Грузию, чтобы усилить давление на Россию, заявив о стратегическом значении региона для США, пишет The Hill.

    Зурабишвили обратилась к Трампу с призывом обратить внимание на ее страну. Как передает РИА «Новости», Зурабишвили подчеркнула, что Грузия имеет стратегическое значение и является важным регионом, который США не должны игнорировать.

    Во время встречи с Трампом в Париже она заявила, что «Вашингтон не может допустить, чтобы этот регион перешел к Москве». По ее мнению, Соединенные Штаты должны усилить давление на Россию, чтобы поддержать Грузию и укрепить ее позиции в регионе.

    The Hill уточняет, что Зурабишвили считает важным, чтобы США проявили активность в этом вопросе, поскольку это может существенно изменить баланс сил в регионе и повлиять на будущие отношения между Россией и НАТО.

    Ранее Зурабишвили в интервью журналистам в США сказала, что «если Америка хочет быть первой и сильной, то не должна терпеть унижения от кавказской страны с населением в 3,7 миллиона (Грузии)».

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