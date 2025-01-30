В Госдуме выразили уважение Грузии за приостановку работы в ПАСЕ

Депутат Госдумы Калашников: Приостановка Грузией работы в ПАСЕ вызывает уважение

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Грузия впервые почувствовала на себе то, что уже давно проходили в ПАСЕ Россия и Белоруссия. Как только на Тбилиси начали давить и шантажировать, их делегация приостановила работу. Это вызывает глубокое уважение», – признался Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, бывший член российской делегации в ПАСЕ.

«Я хорошо помню, что Грузию никогда не ругали в ПАСЕ. А когда она стала поддерживать антироссийскую политику, ее даже принялись всячески превозносить, оказывали политическую поддержку, в том числе с помощью различных резолюций. Но сейчас, когда в стране сменилась власть, Тбилиси показал чувство собственного достоинства, чего, к сожалению, нельзя сказать о некоторых других участниках», – подчеркнул он.

Ранее грузинская парламентская делегация приостановила работу в ПАСЕ после принятия резолюции, призывающей Тбилиси провести новые парламентские выборы до апреля и освободить политических заключенных, заявил глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани.

Она отметила, что, несмотря на признание полномочий делегации, ПАСЕ выдвинуло условия, не устраивающие Тбилиси. По ее словам, Грузия останется членом Совета Европы, но работа в ПАСЕ будет возобновлена только после прекращения давления на страну. Цулукиани подчеркнула, что «шантаж и несправедливое отношение» не заставят власть Грузии «делать антигрузинские шаги».

Принятая резолюция предусматривает проведение досрочных парламентских выборов до апреля и освобождение политических заключенных. Полномочия грузинской делегации будут пересмотрены, если условия не будут выполнены, а права ограничены.

В свою очередь, телекомпания «Имеди» со ссылкой на грузинские и украинские источники указала, что резолюция была подготовлена украинской делегацией совместно с грузинскими оппозиционерами.

Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно безальтернативным» решение приостановить работу в ПАСЕ. По его словам, «значимость ПАСЕ в десятки раз ниже значимости Европарламента». «У нас были очень интересные встречи (в декабре) с генсеком Совета Европы в Тбилиси по конкретным вопросам, и мы продолжим работу над ними в формате СЕ», – сказал премьер.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Грузия провела «красные линии» для ПАСЕ.