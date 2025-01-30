СМИ: Против Грузии в ПАСЕ работала делегация Украины

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Резолюция, принятая в ПАСЕ (против интересов Грузии), была подготовлена делегацией Украины и грузинскими оппозиционерами», – сообщила телекомпания.

Глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани, со своей стороны, сообщила, что на встречах «тет-а-тет» «нам абсолютно все говорили, что не располагают доказательствами о фальсификациях на выборах в парламент Грузии 26 октября 2024 года, в чем их пыталась убедить наша экстремистская оппозиция».

По ее словам, «Грузия – не игрушка, мы должны в первую очередь уважать наш завоеванный кровью суверенитет».

Она отметила, что «полномочия Грузии в ПАСЕ были признаны, а голосование против этого провалилось».

Тея Цулукиани призвала противников Грузии «стать серьезнее, изучать факты и доказательства».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно безальтернативным» решение приостановить работу в ПАСЕ в ответ на антигрузинскую резолюцию Ассамблеи.

«Мы остаемся членами Совета Европы и готовы к сотрудничеству по любому вопросу. Единственное, где мы не видим смысл работать, это – ПАСЕ», – заявил он телекомпании «Имеди».