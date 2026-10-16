Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников на подлете к Москве

Попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

ПВО уничтожила 180 беспилотников на подлете к Москве при массированной атаке

@ Александр Авилов/Агентство «Москва»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Попытка атаки вражеских беспилотников на Московский регион стала одной из крупнейших за два года, свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе официальных данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.