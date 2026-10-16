Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.18 комментариев
Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников на подлете к Москве
Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА силами ПВО Минобороны
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Пятнадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ПВО сбила почти 60 беспилотников на подлете к столице. Количество уничтоженных аппаратов увеличилось до 79.