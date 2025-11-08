Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.8 комментариев
В Москве простились с Юрием Николаевым
В Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошло прощание с ведущим программ «Утренняя звезда» и «Утренняя почта» Юрием Николаевым, который ушел из жизни 4 ноября после продолжительной болезни (фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости)
Гендиректор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и актер Леонид Ярмольник (фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости)
Проститься с Николаевым пришел телеведущий Валдис Пельш (фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости)
Певца Юрия Антонова связывали дружеские отношения с Юрием Николаевым (фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости)
По словам певца Валерия Сюткина, Николаев обладал самыми ценными сторонами располагающей к себе личности (фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости)
Певцы Пелагея (Пелагея Ханова) и Игорь Николаева (справа) пришли проводить в последний путь легендарного телеведущего (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Депутат Вячеслав Фетисов и его супруга Лада (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Телеведущая Елена Малышева называла Николаева интеллигентным аристократом (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Певица Анита Цой напомнила, что многим артистам посчастливилось начинать карьеру с «Утренней звезды» (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
По мнению певца Александра Буйнова, Юрий Николаев отличался стойким характером (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Юрий Николаев умер на 77 году жизни (фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости)