    10 ноября 2025, 16:01 • Справки

    День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    Когда отмечают День Матери в России

    В 2025 году День Матери празднуется 30 ноября. Эта дата является фиксированной в календаре, но привязана к конкретному дню недели – последнему воскресенью ноября. Такая традиция была установлена указом президента РФ № 120 от 30 января 1998 года. Инициатива создания праздника принадлежала комитету Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи, что подчеркивает его официальный статус и социальную значимость.

    В отличие от Международного женского дня 8 Марта, который посвящен всем женщинам, День Матери имеет более узкую, глубокую направленность – чествование женщины-матери. Он также отличается от Международного дня матери, отмечаемого во многих странах в мае, что делает российский праздник особым, глубоко национальным осенним событием, символизирующим подведение семейных итогов года.

    История праздника

    Официальная история Дня Матери в России началась с указа президента Бориса Ельцина в 1998 году. Главной целью учреждения праздника стало возрождение и укрепление семейных ценностей, а также напоминание обществу о непреходящей роли матери в жизни каждого человека.

    С момента своего появления праздник прошел путь от малоизвестной даты до всенародно любимого события. Его развитие поддерживалось на государственном и общественном уровнях: в школах и детских садах стали организовывать утренники и концерты, в городах – проводить выставки и благотворительные акции. С распространением социальных сетей традицией стали массовые флешмобы и публикации трогательных поздравлений, что сделало праздник по-настоящему народным.

    Традиции, символы и поддержка: как чествуют матерей в России

    Сложившаяся в России культура празднования Дня Матери сочетает в себе общегосударственные инициативы, региональные практики и глубоко личные семейные традиции. В этот день по всей стране организуются масштабные концерты, тематические выставки, творческие мастер-классы и благотворительные ярмарки. Особое место в официальной программе занимает церемония награждения женщин, внесших значительный вклад в укрепление института семьи.

    Государственные и региональные награды для матерей

    В Российской Федерации установлена система поощрений, направленная на признание заслуг многодетных родителей.

    • Высшее звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, воспитавшим десять и более детей. Эта высшая степень отличия сопровождается единовременной денежной выплатой в размере  одного миллиона рублей.

    • Орден «Родительская слава» вручается семьям, в которых воспитывается семь и более детей. Наряду с орденом один из родителей получает финансовое вознаграждение в 500 тысяч рублей.

    • Региональные награды дополняют федеральную систему. Например, в Санкт-Петербурге существует почетное звание «За заслуги в воспитании семей» I, II и III степени, которое подкрепляется выплатами от 25 до 100 тысяч рублей. В Вологодской области практикуется вручение медали Материнства, степень которой определяется количеством детей в семье.

    • Семейная награда «За любовь и верность» отмечает иной аспект семейной жизни – крепость брачных уз. Ею награждаются супружеские пары, прожившие в браке не менее 25 лет.

    Выплаты и меры поддержки ко Дню матери

    Помимо единовременных выплат, связанных с наградами, в преддверии праздника многие регионы России инициируют дополнительные меры поддержки. Часто проводятся целевые выплаты или оказывается адресная помощь многодетным и нуждающимся семьям. Эти акции носят точечный характер и регулируются решениями местных властей.

    Важным инструментом поддержки родительства выступает всероссийский конкурс «Семья года», проведение которого традиционно приурочивается к ноябрьским праздникам. Участники проходят через региональный и федеральный этапы, а сам конкурс в 2025 году отметит свой десятилетний юбилей, демонстрируя устойчивый интерес к популяризации семейных ценностей.

    Символика праздника: цветок незабудки

    У российского Дня Матери есть свой официальный символ – незабудка. Этот нежный полевой цветок был выбран не случайно: согласно народной традиции, он олицетворяет постоянную память, преданность и ту самую бескорыстную любовь, которая не знает границ и условий. Изображение незабудки часто встречается на праздничной атрибутике: открытках, сувенирах, плакатах, визуально объединяя все мероприятия, посвященные чествованию матерей.

    Как отмечают День Матери в России

    Празднование Дня Матери носит всероссийский характер. Во многих регионах проходят официальные мероприятия: концерты в домах культуры, тематические выставки в музеях, флешмобы на центральных площадях. Средства массовой информации публикуют истории многодетных матерей и репортажи о награждении женщин государственными наградами за материнскую доблесть.

    На уровне школ и детских садов устраиваются утренники, конкурсы рисунков и поделок. На предприятиях коллективы часто совместно поздравляют сотрудниц, имеющих детей. В семейном кругу праздник отмечают совместным ужином, просмотром семейных фотографий или созданием так называемой книги благодарности, где каждый член семьи записывает теплые слова для мамы. Популярностью пользуются семейные фотосессии и видеопоздравления, собранные от всех родственников.

    Что подарить на День Матери: от трогательных сюрпризов до практичных жестов

    Выбор подарка ко Дню Матери – это прежде всего возможность выразить глубину чувств, признательность и личное внимание. Ценность презента определяется не его стоимостью, а степенью вложенной в него душевной теплоты и осознанности.

    Подарки, создающие атмосферу уюта и личного пространства

    Для мам, ценящих минуты отдыха и домашний комфорт, идеальными станут подарки, дарящие ощущение гармонии:

    • Тематическая корзина спа-ритуалов: собранный своими руками набор из ароматной пены для ванны, массажного масла, скраба для тела и мягкой свечи создаст персональный оздоровительный центр на дому.

    • Кашпо с живым растением: в отличие от срезанных цветов, комнатное растение в стильном горшке (например, узамбарская фиалка или хлорофитум) будет долго напоминать о любви и заботе.

    • Теплый плед с рукавами «свитер»: практичный и невероятно уютный аксессуар для чтения или просмотра фильмов, символизирующий объятия всей семьи.

    • Электронная фоторамка с предзагруженными снимками: современное решение, которое позволяет оживить воспоминания, демонстрируя самые яркие моменты жизни семьи в динамике.

    Практичные подарки, облегчающие повседневные заботы

    Ценятся подарки, которые привносят в жизнь мамы удобство и экономят ее время:

    • Умный кухонный девайс: если известно о ее кулинарных предпочтениях, прекрасным выбором станет йогуртница, мультиварка с отложенным стартом или компактная кофемашина.

    • Подписка на сервис полезных услуг: это может быть абонемент на доставку готовых рационов правильного питания, боксов со свежими фермерскими продуктами или регулярная доставка букетов на несколько месяцев.

    • Органайзер для украшений или косметики: эстетичное и функциональное решение для хранения мелочей, которое поможет навести порядок в косметичке или на туалетном столике.

    Творческие и эмоциональные подарки от детей без собственного дохода

    Для детей и подростков, не имеющих самостоятельного заработка, главным ресурсом становятся время, фантазия и искренние чувства.

    Варианты для детей младшего возраста:

    • «Купонная книжка» добрых дел: набор самодельных карточек с обещаниями помыть посуду, убрать в своей комнате, сделать массаж маминых ног или целый день не шуметь.

    • Портрет мамы в технике пластилинографии или аппликации: создание картины из крупы, макаронных изделий или кусочков цветной бумаги развивает моторику и становится трогательным артефактом.

    • Съемка и монтаж видеопоздравления-интервью: ребенок может взять у других членов семьи (папы, бабушек, дедушек, братьев и сестер) ответы на вопросы «Чем наша мама самая лучшая?» и смонтировать ролик с помощью простого приложения.

    • Песочная картина или шкатулка, декорированная в технике декупажа: готовые наборы для творчества позволяют создать эффектный и профессионально выглядящий подарок под руководством старших.

    Варианты для подростков:

    • Создание генеалогического древа семьи: исследование истории рода и оформление красивого постера с именами и фотографиями предков.

    • Создание плейлиста или музыкального альбома: подбор композиций, которые ассоциируются с мамой или историей семьи, с оригинальной обложкой и аннотациями к трекам.

    • Организация квест-прогулки по знаковым местам города: разработка маршрута, связанного с местами, важными для семьи (первое свидание родителей, роддом, любимый парк), с загадками и небольшими сюрпризами в ключевых точках.

    • Мастер-класс для двоих: в качестве подарка подросток может предложить маме совместное посещение интересного мастер-класса (например, по созданию керамики, каллиграфии или приготовлению суши), взяв на себя всю организацию процесса.

    Универсальные решения, не теряющие актуальности

    Классикой остаются:

    • Качественная косметика для рук и тела: набор уходовой косметики с приятными ароматами всегда будет кстати.

    • Книга от любимого автора или красивое подарочное издание: особенно ценно, если она сопровождается личной дарственной надписью на форзаце.

    • Билеты на культурное мероприятие: посещение спектакля, концерта или выставки вдвоем станет прекрасным поводом для мамы провести время в свое удовольствие.

    • Главный критерий выбора – помнить об индивидуальности мамы, ее вкусах, хобби и повседневных ритмах жизни. Подарок, свидетельствующий о глубоком личном внимании, неизменно становится самым ценным.

    Поздравления и тексты для Дня Матери

    Красивые слова являются важной частью праздника. Короткие поздравления в прозе подходят для СМС или сообщений в мессенджерах:

    «Дорогая мама, спасибо за твою любовь, поддержку и бесконечное терпение. Ты – мой главный ориентир в жизни. С праздником!»

    Для открыток и соцсетей используются стихотворные строки:
    Ты – лучик света и доброты,
    Источник ласки и тепла.
    Спасибо, мама, что ты есть,
    Что сердцем вечно молода!

    В социальных сетях поздравления часто сопровождаются хештегами #ДеньМатери2025 #ЛюбимойМаме. К фотографиям добавляют подписи:

    «Всем сердцем благодарю самую дорогую женщину на свете!»

    «Горжусь и восхищаюсь своей мамой!»

    Аналоги праздника в других странах

    Во многих странах мира, включая США, Канаду, Германию и Австралию, Международный день матери отмечается во второе воскресенье мая. Российский вариант праздника, установленный в конце осени, имеет свое символическое значение – он приближен к окончанию календарного года, что создает атмосферу подведения итогов и благодарности за все пережитое вместе.

    Традиции празднования также различаются: в Великобритании дарят матерям цветы и фруктовые кексы, в Мексике устраивают шумные карнавалы, а в Японии дарят гвоздики. Однако суть везде остается неизменной – почтение материнского труда.

    Итог

    День Матери в 2025 году в России приходится на 30 ноября. Главной ценностью этого дня является не стоимость подарка, а искреннее внимание, душевное тепло и личная благодарность, выраженная маме. Материнская любовь – это фундамент, на котором строится жизнь каждого человека, и этот праздник – прекрасный повод еще раз сказать об этом.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации