Сотрудник СК получил 14 лет за хищение в ходе обыска

Следователь Задорин получил 14 лет за хищение на 19 млн рублей в ходе обыска

Tекст: Тимур Шайдуллин

Таганский суд Москвы приговорил экс-заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Александра Задорина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Суд установил, что Задорин совершил в ходе обыска украл ювелирных изделий на общую сумму более 19 млн рублей.

Кроме основного наказания, Задорину запрещено занимать государственные должности в течение 11 лет после освобождения. Приговор вынесен с учетом всех представленных материалов и доказательств обвинения, а также признания факта совершения хищения имущества, изъятого в ходе следственных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший заместитель главы УФСИН в Петербурге Сергей Мойсеенко получил 20 лет заключения за крупные хищения при строительстве СИЗО «Кресты».

Никулинский суд Москвы год назад приговорил бывшего зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Куракина к 17 годам за хищения леса и получение взяток.

Следственный комитет России в то же время предъявил обвинение трем фигурантам дела о мошенничестве при хищении 50 млн рублей по гособоронзаказу.