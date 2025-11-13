За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.11 комментариев
Сотрудник СК получил 14 лет за хищение в ходе обыска
Следователь Задорин получил 14 лет за хищение на 19 млн рублей в ходе обыска
Бывший замглавы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александр Задорин признан виновным в хищении ювелирных изделий стоимостью свыше 19 млн рублей в ходе обыска.
Таганский суд Москвы приговорил экс-заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Александра Задорина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.
Суд установил, что Задорин совершил в ходе обыска украл ювелирных изделий на общую сумму более 19 млн рублей.
Кроме основного наказания, Задорину запрещено занимать государственные должности в течение 11 лет после освобождения. Приговор вынесен с учетом всех представленных материалов и доказательств обвинения, а также признания факта совершения хищения имущества, изъятого в ходе следственных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший заместитель главы УФСИН в Петербурге Сергей Мойсеенко получил 20 лет заключения за крупные хищения при строительстве СИЗО «Кресты».
Никулинский суд Москвы год назад приговорил бывшего зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Куракина к 17 годам за хищения леса и получение взяток.
Следственный комитет России в то же время предъявил обвинение трем фигурантам дела о мошенничестве при хищении 50 млн рублей по гособоронзаказу.