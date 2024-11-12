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    Оппозиция в Абхазии разблокировала мосты в Сухуме
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    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине
    Губернатор Курской области объяснил отставку главы Суджанского района
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    12 ноября 2024, 17:16 • Новости дня

    СК предъявил обвинение за хищение 50 млн рублей по гособоронзаказу

    СК предъявил обвинение руководителям компаний за хищение 50 млн рублей при оборонзаказе

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве трем фигурантам дела о хищении крупной суммы в рамках гособоронзаказа.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) генеральному директору АО «31-й государственный проектный институт специального строительства» Александру Молодченко, генеральному директору ОАО НПП «Химмаш-старт» Евгению Сундукову и гражданке Ольге Павловой. Все трое обвиняются в хищении 50 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа.

    Дело возбуждено в отношении не только указанных лиц, но и генерального директора ООО «Эльбро» Ивана Мальцева. В рамках следственных действий выясняются все обстоятельства и детали совершенного преступления. В настоящее время обвиняемые находятся под следствием, суд решит вопрос об их возможной мере пресечения.

    Дело находится на контроле у центрального аппарата СК, что подчеркивает его значимость и серьезность. Ведомство намерено привлечь всех причастных к ответственным за содеянное и до конца разобраться в махинациях с государственными контрактами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко и нескольких его соратников по обвинению в мошенничестве с государственными контрактами.

    В другом деле Следственный комитет выявил хищение нескольких десятков млн рублей в рамках государственного оборонного заказа, в котором участвовал директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

    Также сообщалось, что бывший руководитель компании «Спецтехника» Олег Иванов заявил о своей невиновности в деле о коррупции при исполнении контрактов по гособоронзаказу.

    11 ноября 2024, 17:54 • Новости дня
    Украина решила вернуть вывезенные за рубеж деньги

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 100 млрд долларов выведены с Украины за последние 30 лет, заявила глава АРМА Елена Дума, отметив, что агентство разработало порядок возврата этих активов.

    Как передает ТАСС, глава украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума заявила, что за последние 30 лет с Украины было выведено более 100 млрд долларов. Это сумма, по словам Думы, находится за границей и представляет собой динамическую цифру, которая продолжает изменяться.

    Елена Дума также подчеркнула, что для возвращения таких активов агентство в июле 2023 года разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом. Это стало важным шагом в стратегии возвращения украденных и выведенных средств обратно в страну.

    Она добавила, что АРМА активно работает с международными партнерами для более эффективного поиска и возвращения активов. Дума отметила, что сотрудничество с другими странами играет ключевую роль в успешной реализации данной стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные инвесторы наживаются на украинском кризисе, получая высокий доход на проблемах страны. Крупные западные мероприятия по поддержке Украины отменяются из-за желания США переложить финансовую ответственность на Европу и уменьшить свое участие в конфликте. Москва готовится принять контрмеры в ответ на планы США и «Большой семерки» использовать замороженные российские активы для погашения кредитов Украины.

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    11 ноября 2024, 18:21 • Новости дня
    ВСУ решили перебросить войска для усиления обороны Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, о чем сообщил Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

    По информации ТАСС, это решение было принято по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации. В ходе заседания ставка обсуждала тяжелое положение на этих направлениях, было принято решение о переброске войск и значительном усилении обороны.

    «Заслушал большой подробный доклад [главкома ВСУ] Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского», – заявил Зеленский по итогам заседания.

    Между тем, согласно информации, поступившей от силовых структур РФ, российские войска продолжают сжимать клещи вокруг ВСУ в Курахово, где продолжаются городские бои. На Красноармейском направлении, также известном как Покровское, российские военные теснят подразделения ВСУ. Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, отметил, что равнинный рельеф местности осложняет оборону для ВСУ, и в ближайшее время они могут быть вынуждены отступить.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 04:12 • Новости дня
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных

    Снайпер спецназа «Днепр» нейтрализовал группу украинских военных из винтовки 12,7 мм

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер войскового спецназа «Днепр» одним выстрелом поразил группу украинских военных из тяжелой винтовки калибра 12,7 мм.

    Как сообщает РИА «Новости», снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным «Черный» уничтожил группу украинских военных одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров. По его словам, в момент выстрела группа военных находилась возле машины, и сразу несколько человек были поражены.

    В интервью «Черный» отметил значительный прогресс в вооружении российских снайперов за время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно благодаря своей мощности и улучшенным прицелам. «Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», – рассказал он.

    Также снайпер отметил, что эффективная дальность работы новой винтовки составляет до 2,5 километров. Он добавил, что его собственная работа на расстояниях до 1,5 километра проводится уверенно и без нареканий по точности.

    До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

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    11 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке

    Киев готовит удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить от наступления на Запорожье

    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины планируют удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить себя от наступления на город Запорожье.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевке Запорожской области, передает ТАСС. О подготовке удара сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    «У нас есть точно подтвержденная информация – документально – о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что цель этой атаки – обезопасить от наступления ВС России на город Запорожье. На этом участке линия фронта особенно близка.

    Рогов подчеркнул, что планы Киева могут привести к серьезным последствиям для жителей Васильевки, так как дамба расположена в непосредственной близости от жилых домов. Рогов назвал эти действия провокацией и военным преступлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден, скорее всего, не разрешит вооруженным силам Украины использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, чтобы избежать дополнительного ущерба для своего президентства.

    Также стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России и о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    Украинский дипломат сообщил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, но Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России для оказания давления на Москву.

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами на Черноморском театре военных действий и научился защищаться от этой угрозы.

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    11 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Ростех передал армии партию новых Су-57 и Су-35С

    Ростех передал ВКС России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С

    Ростех передал армии партию новых Су-57 и Су-35С
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования.

    Компания Ростех передала очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С Военно-космическим силам (ВКС) России, сообщает Telegram-канал Ростеха. Эти самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. В планах компании также поставка дополнительных партий до конца текущего года.

    Су-57, относящийся к истребителям пятого поколения, был разработан с учетом всех современных требований, включая малую заметность. Глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул: «Сегодня Су-57 – единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения». Он отметил, что этот самолет обладает высокой живучестью и передовыми средствами поражения.

    Производственные мощности для выпуска Су-57 продолжают расширяться, чтобы соответствовать увеличивающемуся спросу и совершенствованию модели. Чемезов также добавил, что самолет совершенствуется с учетом опыта его применения, что позволяет улучшать его характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех передал российской армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С, которые продолжают усиливать российские Вооруженные силы передал, а Сергей Чемезов заявил об эффективности Су-57 в условиях работы зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

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    12 ноября 2024, 09:11 • Новости дня
    По делу экс-замминистра Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы
    По делу экс-замминистра Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Элитная квартира на Арбате площадью более 300 кв. метров, рыночная стоимость которой превышает 500 млн рублей, арестована по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток.

    Элитная квартира в центре Москвы, стоимость которой превышает полмиллиарда рублей, арестована по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает РИА «Новости».

    Объект недвижимости расположен в районе Арбат и имеет площадь более 300 кв. метров. Кадастровая оценка этой квартиры составляет около 116 млн рублей, в то время как рыночная цена превышает 500 млн рублей.

    В документах, с которыми ознакомилось РИА «Новости», указано, что в квартире была зарегистрирована бывшая супруга Тимура Иванова Светлана. В настоящее время квартира находится под арестом, что подтверждают данные сервисов проверки недвижимости. Решение об аресте было принято Басманным судом Москвы 26 июня в рамках уголовного дела, возбужденного против Иванова.

    Тимур Иванов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и находится под стражей с конца апреля. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие отмечает, что Иванов получил взятки на сумму около 1 млрд рублей. Однако сам Иванов свою вину не признает. Арест имущества, включая счета и автомобили, был связан с тем же уголовным делом, по которому теперь арестована и квартира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи по делу бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова обязаны провести 11 экспертиз, включая завершение осмотра изъятых предметов и допросы свидетелей.

    Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере, один из которых связан с банком «Интеркоммерц», а другой с покупкой паромов для Керченской переправы.

    Басманный суд Москвы наложил арест на восемь автомобилей и два мотоцикла, находящихся в пользовании Тимура Иванова, в связи с расследованием уголовного дела.

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    12 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» выполнил годовой контракт на винтовки Чукавина

    Концерн «Калашников» завершил выполнение контракта на поставку винтовок Чукавина в войска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» завершил поставки новой снайперской винтовки Чукавина в рамках контракта текущего года, подчеркнув ее активное применение в зоне специальной военной операции.

    Концерн «Калашников» выполнил обязательства по контракту текущего года, завершив поставку снайперских винтовок Чукавина, пишет ТАСС. По информации пресс-службы компании, новая винтовка активно используется в зоне специальной военной операции.

    Как подчеркнули в пресс-службе, «Калашников» полностью отгрузил заказчику снайперские винтовки Чукавина, которые представляют собой новое поколение российского снайперского вооружения. Президент компании Алан Лушников отметил, что винтовка отличается улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, а также может использовать прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.

    При этом, по словам Лушникова, новая винтовка сохранила надежность знаменитой снайперской винтовки Драгунова, которая также продолжает выпускаться концерном в больших объемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы, а ее принятие на вооружение, как сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, ожидается скоро и является строго регламентируемой процедурой.

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    11 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    В Курской области сбили четвертую за день украинскую ракету в приграничном районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном районе Курской области в течение дня была успешно сбита четвертая украинская ракета благодаря действиям российских ПВО.

    В приграничном районе Курской области была сбита четвертая украинская ракета. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Глава региона выразил благодарность за успешные действия сил противовоздушной обороны.

    «Четвертая украинская ракета сбита нашими бойцами в приграничном районе Курской области. Слава ПВО!» – написал Смирнов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал сотрудников аварийной службы в Запорожской области, ранив троих человек во время восстановления линии электропередачи.

    Минобороны России заявило об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской и Белгородской областями с использованием сил противовоздушной обороны, отметив, что это были БПЛА самолетного типа, целью которых была террористическая атака на объекты в России.

    Также около 23.00 мск два украинских БПЛА были сбиты над указанными регионами, а примерно в 21.25 мск над Белгородской областью был уничтожен еще один беспилотник.

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    10 ноября 2024, 07:24 • Новости дня
    Арестовано имущество семьи обвиняемого в «рекордной» взятке экс-сотрудника МВД

    Суд в Москве арестовал имущество семьи экс-сотрудника МВД Сатюкова по делу о «рекордной» взятке в 5 млрд рублей

    Tекст: Антон Антонов

    Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на имущество семьи Георгия Сатюкова – экс-сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД, который был заочно арестован по делу о «рекордной» взятке.

    Как сообщается в судебных документах, установлено, что у Сатюкова «в фактическом владении» было «значительное количество недвижимого имущества, денежных средств, активов (ценных бумаг), находящихся на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц».

    Под арест попали различные счета, ценные бумаги и драгоценные металлы, принадлежащие брату, отцу и матери Сатюкова. Также арестована недвижимость, принадлежащая его семье, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сатюков, по версии следствия, побил рекорд по сумме взяток, установленный ранее полковником Дмитрием Захарченко. Сатюкова обвиняют в получении взятки в размере 5 млрд рублей от администратора криптобиржи. Сатюков и его коллега  Дмитрий Соколов, второй обвиняемый по этому делу, скрылись от правоохранителей и объявлены в международный розыск.

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    10 ноября 2024, 03:44 • Новости дня
    Топ-менеджеру РЖД предъявлено обвинение в особо крупной взятке

    Топ-менеджеру РЖД Каменеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере

    Tекст: Антон Антонов

    Замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.

    Открыто уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК. Предварительное следствие продлено до 9 декабря. Суд арестовал Каменева, он будет находиться в СИЗО, так как апелляционная инстанция отказала в переводе его под домашний арест, передает ТАСС.

    Основанием для ареста стала тяжесть коррупционного преступления, за которое предусмотрено лишение свободы на длительный срок. Каменев не признал свою вину. В квартирах Каменева прошли обыски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зимой фигурантами дела о покушении на получение взятки стали специалисты по закупкам филиала ОАО «РЖД».

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    11 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    Сенатор Джабаров ответил на заявление Сырского о Курске

    Сенатор Джабаров заявил, что Сырский заблуждается в целях ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал заявление главкома ВСУ Александра Сырского о целях Киева в Курской области, назвав это заблуждением, и обвинил украинских военных в терроризме.

    Джабаров выразил мнение, что Сырский заблуждается, говоря, что целью ВСУ является защита других направлений фронта. Он подчеркнул, что действия украинских военнослужащих следует рассматривать как терроризм, в то время как «наши солдаты совершают настоящий подвиг», сообщает «Лента.ру».

    Ранее, 8 ноября, The Washington Post опубликовала материал о тяжелых условиях, в которых находятся подразделения ВСУ в Курской области. В беседе с изданием двое неназванных украинских военных описали ситуацию в регионе как «намного сложнее, чем несколько месяцев назад». Они отметили, что идут ожесточенные бои, и военные вынуждены работать в крайне тяжелых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка, а также сбили четвертую украинскую ракету в приграничном районе региона благодаря действиям сил противовоздушной обороны. Российские вооруженные силы использовали дроны-разведчики для отслеживания группы боевиков из РДК и других подразделений ВСУ в районе Курской области.

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    11 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства

    Россия отвергла заявления Кишинева о нарушении воздушного пространства БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский МИД отверг обвинения Кишинева в нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками, отметив отсутствие доказательств происхождения БПЛА.

    Как сообщает ТАСС, представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что обвинения являются голословными и антироссийскими выпадами, которые стали нормой для молдавской стороны.

    Ранее МИД Молдавии выступил с заявлением о том, что обнаружены беспилотники, которые якобы были выпущены с территории России с целью отвлечения ПВО Украины. Однако, по словам Захаровой, никаких доказательств российского происхождения БПЛА представлено не было. Молдавская сторона ограничилась ссылкой на «точные сведения», не раскрывая никаких деталей.

    Захарова выразила уверенность в том, что эти доказательства никогда не будут представлены, так как их попросту не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Молдавии возле села Новые Боросены был найден второй за день упавший дрон, который обследует полиция, а специалисты взрывотехнического отдела прибыли на место для его изучения.

    Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие беспилотники якобы были российскими и использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, несмотря на отсутствие доказательств их происхождения.

    Молдавский президент Майя Санду отметила, что найденные дроны не представляют угрозы для граждан, но подчеркнула необходимость постоянной бдительности и приобретения необходимой техники.

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    12 ноября 2024, 05:07 • Новости дня
    ВСУ выжигали дома в Курской области дронами «Баба-яга» с напалмом

    ВСУ применяли дроны «Баба-яга» для ударов зажигательной жидкостью по жилым домам в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их, рассказал начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот.

    По его словам, беспилотники сбрасывают контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, что приводит к их полному уничтожению.

    «Здесь останки «Бабы-яги», которые летают каждую ночь там, где живут мирные жители. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом сбрасывает контейнер с зажигательной жидкостью, типа напалм, фосфор или еще что-то. После чего дом выгорает просто до пепла. Не горит только то, что не горит в принципе», – приводит ТАСС цитату военного.

    Молот также уточнил, что бойцам удалось сбить один из дронов электрического типа, который обладает высокой маневренностью и может развивать скорость до 300 км в час.

    Напомним, в начале сентября боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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