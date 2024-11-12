СК предъявил обвинение за хищение 50 млн рублей по гособоронзаказу

СК предъявил обвинение руководителям компаний за хищение 50 млн рублей при оборонзаказе

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) генеральному директору АО «31-й государственный проектный институт специального строительства» Александру Молодченко, генеральному директору ОАО НПП «Химмаш-старт» Евгению Сундукову и гражданке Ольге Павловой. Все трое обвиняются в хищении 50 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа.



Дело возбуждено в отношении не только указанных лиц, но и генерального директора ООО «Эльбро» Ивана Мальцева. В рамках следственных действий выясняются все обстоятельства и детали совершенного преступления. В настоящее время обвиняемые находятся под следствием, суд решит вопрос об их возможной мере пресечения.

Дело находится на контроле у центрального аппарата СК, что подчеркивает его значимость и серьезность. Ведомство намерено привлечь всех причастных к ответственным за содеянное и до конца разобраться в махинациях с государственными контрактами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Савеловский суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко и нескольких его соратников по обвинению в мошенничестве с государственными контрактами.

В другом деле Следственный комитет выявил хищение нескольких десятков млн рублей в рамках государственного оборонного заказа, в котором участвовал директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

Также сообщалось, что бывший руководитель компании «Спецтехника» Олег Иванов заявил о своей невиновности в деле о коррупции при исполнении контрактов по гособоронзаказу.

