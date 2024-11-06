Экс-глава «Спецтехники» Иванов не признал вину в коррупции по делу о гособоронзаказе

Tекст: Алексей Дегтярев

Иванов арестован по делу о превышении должностных полномочий при исполнении гособоронзаказов, Шаповалов пояснил, что его клиент считает материалы дела сфальсифицированными и не признает вины, передает ТАСС.

Иванов утверждает, что под стражей должны находиться другие руководители компании: Евгений Чепик, Евгений Канительщиков, Владимир Голубев, Валентин Влахно и Николай Гагарин, которые, по его словам, являются истинными виновниками.

«Это все должностные лица, которые были руководителями «Спецтехники» на момент заключения контрактов из уголовного дела, либо остаются ими по сегодняшний день, а пока контракт не исполнен», – добавил защитник.

Адвокат обратил внимание на медлительность следствия в вопросе проведения технической экспертизы. Он отметил, что единственная проведенная экспертиза – судебно-экономическая – завершилась до конца 2023 года, в то время как основные финансовые операции происходили уже в 2024 году. Шаповалов выразил обеспокоенность тем, что следствию не интересны данные факты.

Кроме того, защита Иванова заявила о нарушении юрисдикции: дело должно рассматриваться следственным отделом района Хамовники, а не Пресненского района.

Следствие утверждает, что Иванов, совместно с Игорем Мироновым (по версии следствия, он осуществляет фактическое руководство компанией) и другими неустановленными лицами, предоставлял ложные данные Минобороны для заключения контрактов на сумму более 1 млрд рублей, которые затем были выведены на контролируемые ими счета.

Следствие считает, что Иванов и Миронов злоупотребили полномочиями в ущерб «Спецтехнике». Им грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в злоупотреблении полномочиями, что привело к тяжким последствиям.

Ранее экс- руководителя строительного филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова и его заместителя Дмитрия Сергеля обвинили в хищении более 35 млн рублей с использованием подложных документов при выполнении ремонта военного госпиталя в Перми.

В сентябре СК России сообщал, что с начала года заведено около 500 уголовных дел по преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса.