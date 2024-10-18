Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
В Минске прошел международный форум-диалог по вопросам сотрудничества в атомной отрасли
В Минске состоялся международный форум-диалог «Росатома», где обсуждали сотрудничество в атомной сфере, экологическую безопасность и новые технологии между Россией и Белоруссией.
На Белорусском энергетическом и экологическом форуме в Минске прошел международный форум-диалог, организованный Общественным советом госкорпорации «Росатом», говорится на сайте «Атом Медиа».
Участниками форума стали представители властей и профильных организаций из России и Белоруссии, а также топ-менеджеры «Росатома» и других организаций.
В течение двух дней обсуждались перспективы стратегического сотрудничества, социально-экономические изменения и экологическая безопасность ядерных технологий.
Важной темой стала безопасность в атомной отрасли и развитие новых технологий, как атомных, так и неатомных. Депутат Госдумы России Геннадий Скляр отметил важность взаимодействия «Росатома» с регионами и населением.
«Создавая новые производства и заботясь о развитии атомных городов, Росатом показывает пример взаимодействия с людьми, живущими в атомных городах. Образ жизни, качество жизни в атомных городах должен отвечать самым высоким критериям», – отметил он.
Также обсуждались проекты, направленные на экологическое благополучие и утилизацию отходов. Директор «Росатома» в Белоруссии Станислав Левицкий, рассказал о совместных проектах, а Алексей Лукашевич поделился опытом экспертизы в области атомной энергии. Анатолий Бондарь выступил с докладом о радиационной безопасности на Белорусской АЭС.
Модератор форума и профессор МГИМО Юлия Зворыкина заявила, что атомная энергетика может стать главным источником энергии в будущем, поддерживая технологические преобразования и развитие биотехнологий.
«Современная атомная энергетика – это, наверное, тот главный источник, который позволит реализовать все эти программы, связанные с цифровизацией, токенизацией и с организацией работы экономики непосредственно напрямую с человеком», – подчеркнула она.
Директор департамента «Росатома» Марина Кирдакова подчеркнула важность диалога с общественностью в развитии атомных технологий и готовность делиться опытом.
«Уже сейчас между нашими странами реализуется более полусотни совместных проектов. Вместе с тем, перспективы, о которых говорили участники круглых столов, являются доказательством колоссального задела на будущее в нашем сотрудничестве, в том числе по удержанию технологического лидерства», – заметила эксперт.