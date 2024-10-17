Путин встретился с главой Башкирии и пообщался с жителями Уфы

Tекст: Антон Антонов

На встрече с Хабировым президент отметил хорошие темпы развития промышленности в регионе. «Безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне», – сказал Путин. Он велел обратить внимание на количество специалистов скорой помощи в Башкирии.

Хабиров доложил Путину о новых рынках экспорта с Белоруссией и Узбекистаном, передает РИА «Новости».

Кроме того, Хабиров рассказал президенту о подвиге не сдавшегося после ранения и подорвавшего себя вместе с окружившими его врагами участника спецоперации Ильдара Суфиярова и поблагодарил за присвоение ему посмертно звания Героя России.

«Это настоящий герой», – сказал Путин.

В ходе общения с жителями Путин указал на высокое качество социальных объектов в Башкирии. Как заявил президент, на них «любо дорого смотреть». Местные жители поблагодарили главу государства, а также пожелали ему здоровья.

Напомним, Путин принял участие в презентации новых спортивных объектов. Также он провел заседание Совета по спорту. Путин поддержал кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.