Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.6 комментариев
Путин встретился с главой Башкирии и пообщался с жителями Уфы
Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, а также вышел пообщаться с жителями Уфы, которые ожидали его на улице.
На встрече с Хабировым президент отметил хорошие темпы развития промышленности в регионе. «Безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне», – сказал Путин. Он велел обратить внимание на количество специалистов скорой помощи в Башкирии.
Хабиров доложил Путину о новых рынках экспорта с Белоруссией и Узбекистаном, передает РИА «Новости».
Кроме того, Хабиров рассказал президенту о подвиге не сдавшегося после ранения и подорвавшего себя вместе с окружившими его врагами участника спецоперации Ильдара Суфиярова и поблагодарил за присвоение ему посмертно звания Героя России.
«Это настоящий герой», – сказал Путин.
В ходе общения с жителями Путин указал на высокое качество социальных объектов в Башкирии. Как заявил президент, на них «любо дорого смотреть». Местные жители поблагодарили главу государства, а также пожелали ему здоровья.
Напомним, Путин принял участие в презентации новых спортивных объектов. Также он провел заседание Совета по спорту. Путин поддержал кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.