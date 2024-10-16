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    Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины
    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике
    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным
    Юрист назвал проверенные способы разорвать брачный контракт
    Врачей и учителей предложено исключить из списка профессий для выдачи ВНЖ
    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного
    Призывавшему убивать за русские песни ТВ-ведущему из Литвы вынесли выговор
    Собянин: Больше 20 % ВВП страны – это Москва
    Назван рост стоимости полиса ОСАГО в 2025 году
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

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    16 октября 2024, 22:41 • Новости дня

    Россия лишила гражданства не вставших на воинский учет мигрантов

    МВД России аннулировало гражданство двоих мужчин за невыполнение воинской обязанности

    Tекст: Денис Тельманов

    МВД России лишило гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», что повлекло за собой изъятие паспортов и уведомление о необходимости покинуть страну.

    Двое мужчин лишены российского гражданства за невыполнение обязанностей по постановке на воинский учет. Гражданство было прекращено, а уклонистам выдали предписания покинуть страну.

    «Мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет... Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

    По ее словам, получившие российское гражданство мужчины не встали на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента натурализации, как предписывает Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

    Волк подчеркнула, что работа по выявлению натурализованных граждан, нарушивших закон о воинской обязанности, продолжается совместно с Военным комиссариатом города Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Домодедово в ходе рейда обнаружили более 280 иностранных граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, а также 25 нелегальных мигрантов.

    Кроме того, с Сенного рынка и Апраксина двора в Петербурге в военный комиссариат доставили свыше 150 человек с аналогичными нарушениями.

    МВД напомнило, что натурализованным иностранцам, не вставшим на учет, грозит лишение гражданства, согласно обновленному закону «О воинской обязанности и военной службе».

    16 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России

    Deutche Welle: В ЕС заявили о готовности заменить 14 млрд кубометров газа из России

    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    @ WU HAO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе, пишут СМИ.

    По ее словам, Евросоюз готов заменить российский газ, который поставляется через Украину после завершения текущего контракта в январе, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Симонс подчеркнула, что европейские страны имеют варианты для замены 14 млрд кубометров российского газа. Она отметила, что продолжение использования газа из России не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность.

    Напомним, в настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины по условиям договора, заключенного пять лет назад между Газпромом и «Нафтогазом». Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    15 октября 2024, 23:52 • Новости дня
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка, оставившая новорожденного в аэропорту Антальи, уверяет, что не знала о своей беременности, об этом стало известно из протокола допроса в полиции.

    Женщина оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, а после  задержания заявила, что не знала о беременности. На данный момент она находится под арестом, сообщает ТАСС. Турецкие власти возбудили против нее уголовное дело по статье, касающейся «оставления ребенка в опасности».

    По информации генерального консульства России в Анталье, россиянка 2006 года рождения родила и оставила ребенка 13 октября. Она и ее мать были задержаны при попытке вылететь в Россию. Консульство работает над оформлением документов для младенца.

    Новорожденного обнаружила уборщица в туалете для инвалидов в аэропорту. Она вызвала службу безопасности и полицию. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки после попытки улететь на родину без ребенка.

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    16 октября 2024, 19:53 • Видео
    «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

    Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    16 октября 2024, 00:42 • Новости дня
    По делу о подрыве машины в Москве задержан бизнес-партнер пострадавшего

    В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в попытке взорвать автомобиль бизнесмена, что привело к травмам трех человек.

    По информации пресс-службы столичного Следственного комитета, на юго-западе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в попытке покушения на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Злоумышленник был установлен и задержан благодаря слаженной работе следователей и оперативников.

    «В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что задержанному 50 лет, он проживал в Москве.

    Инцидент произошел 15 октября, когда возле дома на юго-западе Москвы взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали три человека. Сообщается, что на капоте машины, возле лобового стекла, была обнаружена самодельная взрывчатка.

    Задержанный вскоре будет доставлен в отдел для выяснения его причастности к данному преступлению. Ожидается, что следователи установят, были ли у него сообщники и как готовилось покушение. Пока официальной информации о мотивах подозреваемого не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, среди них гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев.

    Взрывное устройство под автомобилем ранило бизнесмена и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью.

    Автомобиль был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

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    16 октября 2024, 02:50 • Новости дня
    Умер отказавшийся блокировать в Косово российских миротворцев генерал Джексон

    Британский генерал Джексон умер после 45 лет службы и скандала в Приштине

    Умер отказавшийся блокировать в Косово российских миротворцев генерал Джексон
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский генерал Майк Джексон, отказавшийся в 1999 году блокировать российских миротворцев в Косово, скончался в возрасте 80 лет после долгой военной карьеры.

    Умер британский генерал Майк Джексон, известный своим отказом блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году. Как сообщает The Daily Telegraph, Джексон скончался в возрасте 80 лет. О его смерти сообщила ассоциация ветеранов парашютного полка.

    Джексон провел на военной службе 45 лет, начав карьеру в 1963 году в военной разведке, где выучил русский язык. Впоследствии он перевелся в элитный парашютный полк и участвовал в «Кровавом воскресенье» в 1972 году в Северной Ирландии, где военные расстреляли демонстрантов.

    Позже Джексон служил в составе многонациональных сил в Боснии и Герцеговине, а с 1997 по 2000 год возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО. В 1999 году он принял командование Силами НАТО для Косова. Его отказ выполнить приказ Уэсли Кларка по блокированию российских миротворцев в Приштине стал известным на весь мир.

    В 2003 году Джексон был назначен начальником Генштаба британской армии, оставался на этой должности три года и был удостоен рыцарского звания. В 2011 году он извинился за действия британской армии в Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 12 июня 1999 года российский контингент занял аэропорт Слатина в Косово, проведя марш-бросок из Боснии. Приказ главкома сил НАТО Уэсли Кларка об уничтожении российских миротворцев не был выполнен благодаря саботажу британского генерала Майкла Джексона, командующего силами НАТО в Косово.

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    16 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Квота на временное проживание иностранных граждан в России в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, следует из постановления правительства.

    Квота на временное проживание иностранных граждан в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, что значительно меньше по сравнению с 10 595 разрешениями в 2024 году, передает ТАСС.

    Квоты распределяются по российским регионам на основе их заявок и миграционной ситуации. Наибольшее количество разрешений получат Москва и Московская область, где квота составит 1 тыс. и 350 разрешений соответственно.

    В 2024 году эти цифры были выше – 1,5 тыс. и 750 разрешений. Квота для Санкт-Петербурга уменьшится с 300 до 200 разрешений, а для Татарстана и Башкирии – с 250 до 100 для каждого региона.

    Квота на 2025 год формируется на основе предложений от субъектов России, которые анализируют миграционную и экономическую ситуацию в регионах.

    Также правительство определяет резерв квоты, который в 2025 году составит 1 650 разрешений, что меньше 3 178 резервных разрешений в 2024 году.

    Ранее правительство России ужесточило условия получения иностранцами гражданства через брак, увеличив срок обязательного пребывания в браке до трех лет для получения разрешения на временное проживание вне квоты или вида на жительство, а также введя норму об аннулировании документов в случае выявления фиктивности брака.

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    16 октября 2024, 04:15 • Новости дня
    Батальон Пащенко уничтожил в Курской области более 500 солдат ВСУ

    Батальон подполковника Пащенко уничтожил более 500 военных ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон под командованием Героя России подполковника Ивана Пащенко уничтожил более 500 солдат ВСУ и освободил несколько населенных пунктов в Курской области, проводя контрудары по диверсионно-разведывательным группам врага.

    Оперативно проанализировав обстановку, Пащенко организовал контрудары по вражеским формированиям, освобождал населенные пункты, тем самым обеспечивая безопасные условия для местного населения, сообщает ТАСС.

    В ходе начальных боевых действий батальон уничтожил шесть бронетранспортеров, боевую машину пехоты и пять иностранных боевых машин, а также более двухсот человек личного состава противника. Были захвачены радиостанции и секретные документы ВСУ, что дало дополнительные преимущества в боевых операциях.

    В дальнейшем штурмовые группы Пащенко освободили еще один населенный пункт, уничтожив дополнительные три бронетранспортера, боевую машину пехоты и три бронированные машины. При этом бойцы захватили исправную бронированную машину Roshel канадского производства.

    Продолжая выполнение задачи по вытеснению вражеских подразделений с территории Курской области, батальон уничтожил два бронетранспортера, три боевые машины и более 200 военных ВСУ.

    В плен были захвачены одиннадцать бойцов, идентифицированных как неонацисты, что свидетельствует о высоком профессионализме и эффективности действий личного состава.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда» и именным огнестрельным оружием. Среди награжденных – подполковник Иван Пащенко, а также другие офицеры и военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

    Украинская армия понесла значительные потери на Курском направлении, потеряв более 200 военнослужащих, а также бронетехнику и артиллерию.

    Группировки войск России нанесли удары по формированиям ВСУ на разных направлениях, уничтожив значительное количество живой силы и техники, включая склад боеприпасов и несколько гаубиц.

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    16 октября 2024, 19:31 • Новости дня
    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике

    Молдавская диаспора в России потребовала открыть больше избирательных участков

    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители молдавской диаспоры в России передали посольству Молдавии петицию с требованием увеличить число избирательных участков на предстоящих 20 октября выборах президента республики и референдуме о вступлении республики в Европейский союз.

    По словам представителя диаспоры Николая Погонца, в России проживают более 300 тыс. граждан Молдавии, но Центральная избирательная комиссия республики уменьшила число участков в стране до двух, передает ТАСС.

    «Признать незаконными выборы и референдум 20 октября 2024 года в условиях намеренного лишения избирательных прав значительной части граждан Республики Молдова», – говорится в документе.

    Петицию подписали свыше 2 тыс. человек. К инициативе присоединились молдаване из различных городов России, включая Калугу, Курск, Липецк, Рязань и Сургут. Погонец отметил, что в Италии, где зарегистрировано более 2 тыс. граждан Молдавии, выделено 60 участков, что вызывает недовольство среди молдавских граждан, проживающих в России.

    Молдавские дипломаты приняли петицию, однако не уточнили сроки, в которые власти республики ответят на просьбу диаспоры. Погонец добавил, что некоторые молдаване из Смоленской области готовы поехать голосовать в соседнюю Белоруссию, если число участков в России не будет увеличено.

    Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии уменьшила количество избирательных участков в России с пяти до двух перед президентскими выборами, решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое транслировалось на ее сайте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии ранее решила открыть все пять избирательных участков в России к президентским выборам, которые состоятся 20 октября, несмотря на предложение ограничить их двумя.

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    16 октября 2024, 02:54 • Новости дня
    Стало известно о желании 1,4 млн граждан КНДР вступить в армию

    ЦТАК сообщил о готовности 1,4 млн граждан КНДР вступить в армию из-за дронов из Южной Кореи

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 1,4 млн молодых северокорейцев изъявили желание вступить или вернуться в армию после инцидентов с южнокорейскими беспилотниками, проникшими в Пхеньян.

    Это решение последовало после инцидентов с проникновением южнокорейских беспилотников в Пхеньян и последовавшего витка напряженности,  передает ТАСС.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что среди желающих – руководящие работники Союза молодежи, демобилизованные солдаты и офицеры, студенты всех вузов страны, включая Университет имени Ким Ир Сена и Политехнический университет имени Ким Чака.

    «По всей стране царит воля к наказанию подонков из Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», – говорится в сообщении ЦТАК.

    По данным агентства, 11 октября МИД КНДР обвинил южнокорейские беспилотники в неоднократном вторжении в воздушное пространство Пхеньяна.

    Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявляла, что у народной республики есть доказательства причастности южнокорейских военных.

    В публикации ЦТАК также отмечается, что молодежь готова «смело подняться на священную войну за уничтожение врагов» и предупреждает о готовности «уничтожить Республику Корея» в случае войны.

    В Сеуле ранее допускали, что это могли быть действия частных организаций или лиц. Как писала газета ВЗГЛЯД, США

    не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает углубленное сотрудничество в сфере безопасности и взаимную оборону в случае внешней угрозы.

    Кроме того, КНДР объявила о готовности подорвать дороги вдоль линий Кенисон и Тонхэ, соединяющих страну с Южной Кореей, что может усилить напряженность на полуострове.

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    16 октября 2024, 08:49 • Новости дня
    Politico: ФАТФ рассматривает возможность внесения России в черный список

    Tекст: Александра Юдина

    Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на следующей неделе планирует принять решение о включении России в черный список организации, чего Украина добивается с апреля 2022 года, пишет Politico.

    ФАТФ может включить Россию в черный список на следующей неделе, заседание внутреннего органа ФАТФ состоится 22 октября, передает РИА «Новости».

    Для принятия решения о включении России в черный список требуется консенсус от участников ФАТФ. В организацию входят 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Саудовскую Аравию. Черный список ФАТФ включает страны, к которым применяются контрмеры со стороны членов организации и других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 февраля 2023 года ФАТФ приостановила членство России в организации, а в июне на пленарном заседании было принято решение не включать Россию в штрафные списки.

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    16 октября 2024, 02:28 • Новости дня
    Суд арестовал имущество генерала Кузнецова по делу о взятке

    Суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости генерала Кузнецова

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Имущество предпринимателя Левы Мартиросяна также арестовано.

    Имущество, на которое наложен арест, включает земельный участок в Красногорске и дом в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, землю и дом в Краснодаре, а также квартиру на Ярцевской улице в Москве. Общая площадь арестованного трехэтажного дома в Краснодаре превышает 1,1 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде земельного участка и дома от предпринимателя из Краснодарского края Левы Мартиросяна. Оба фигуранта дела находятся в СИЗО, а имущество Мартиросяна также подвергнуто аресту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна по делу о взятке для генерала Кузнецова, включая недвижимость и транспорт.

    На имущество дочери руководителя Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова наложен обеспечительный арест, поскольку в отношении самого чиновника ведется расследование дела о взятке.

    Адвокаты Льва Мартиросяна, фигуранта уголовного дела о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову, подали жалобы в Басманный суд Москвы.

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    16 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Во Франции арестовали россиянина за подготовку беспорядков

    Прокуратура Парижа обвинила россиянина в сотрудничестве для беспорядков

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданин России Кирилл Грязнов был задержан во Франции по обвинению в сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков, ему грозит до 30 лет тюрьмы.

    Прокуратура Парижа возбудила дело против гражданина России Кирилла Грязнова по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков, сообщает РИА «Новости». Обвинения предусматривают наказание вплоть до 30 лет лишения свободы.

    Ведомство уточнило, что обыск в доме Грязнова проводился по требованию МВД Франции. В ходе обыска были найдены доказательства, предполагающие его намерение организовать инциденты, способные дестабилизировать ситуацию во время Олимпийских игр.

    Ранее французские СМИ сообщали о задержании Грязнова по подозрению в подготовке к дестабилизации во время Олимпиады.

    По данным Le Monde, Грязнов находился под наблюдением европейских разведслужб с мая. СМИ сообщают, что он якобы поддерживал связи с российской разведкой, но доказательства в виде билета в Москву и письма не подтверждают эту версию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже начались беспорядки после объявления первых результатов парламентских выборов.

    Во время первомайской манифестации в Париже произошли столкновения между радикалами и полицией, где стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ, и были пострадавшие.

    Бывший кандидат в президенты Франции и лидер правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур считал, что беспорядки во Франции вызваны политикой руководства страны, из-за чего появились граждане, испытывающие к ней ненависть.

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    16 октября 2024, 01:45 • Новости дня
    Харрис заявила о необходимости помощи другим странам

    Камала Харрис призвала США не прекращать поддержку других стран ради внутренних проблем

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Камала Харрис выразила уверенность в том, что Америка должна продолжать оказывать международную поддержку, несмотря на внутренние вызовы, поскольку это укрепляет национальную безопасность и мировую роль страны.

    Вице-президент США Камала Харрис дала интервью радиостанции iHeartRadio, передает ТАСС. В ходе беседы она подчеркнула, что американское правительство не должно прекращать оказывать помощь другим странам, даже перед лицом внутренних вызовов. По ее словам, США способны одновременно поддерживать международные инициативы и решать внутренние проблемы.

    Харрис отметила, что отказ от обязанностей мирового лидера может нанести ущерб национальной безопасности и международному положению США.

    «Я твердо убеждена, что Америке никогда не следует отказываться от обязанностей мирового лидера», – заявила Харрис.

    Это заявление прозвучало в контексте ее предвыборной кампании на пост президента, где ее соперником от Республиканской партии будет бывший президент Дональд Трамп.

    Президентские выборы в США назначены на 5 ноября текущего года. Харрис рассчитывает на поддержку граждан, разделяющих ее видение роли США на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений. Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

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    16 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Михайловки

    Белоусов направил поздравление военным за освобождение Михайловки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с успешным освобождением Михайловки в Донецкой Народной Республике, отметив их мужество и достижения.

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, сообщает ТАСС.

    Поводом стало освобождение населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике в рамках специальной военной операции.

    В телеграмме Белоусов отметил, что бригада успешно выполняет боевые задачи, проявляя храбрость и отвагу.

    Он подчеркнул, что военные, продолжая славные традиции ветеранов, уверенно продвигаются на красноармейском направлении, нанося значительный урон противнику и заставляя его отступать.

    Шесть военнослужащих бригады удостоены звания Героя России, а более одной тысячи шестисот воинов отмечены государственными наградами.

    Белоусов выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все поставленные перед ними задачи и укреплять безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции, отличившимся мужеством и героизмом, в госпитале им. П.В. Мандрыка. Белоусов также направил телеграммы благодарности соединениям и частям, участвовавшим в освобождении населенного пункта Гродовка в ДНР. Также сообщалось, что Белоусов провел награждение военнослужащих, проявившим мужество и героизм.

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    16 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР 27 раз за сутки

    ВСУ выпустили 98 боеприпасов по ДНР за сутки, 5 человек пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки 27 раз обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 98 боеприпасов, в результате чего пострадали пять человек.

    Военное следственное управление СК России по региону сообщило о 27 фактах обстрелов со стороны ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Как передает ТАСС, в результате атак пострадали пять человек.

    ВСУ выпустили за сутки 98 различных боеприпасов по республике. В сообщении управления отмечено, что наблюдается интенсивность обстрелов в последние дни.

    Эскалация конфликта на фоне недавних обстрелов усиливает напряженность в регионе и вызывает серьезную обеспокоенность у местных властей и жителей. Повышенные меры безопасности вводятся в ряде населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщается о повреждениях семи домов и рейсового автобуса.

    В городе Горловка в ДНР украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автобус, в результате чего пострадали трое мирных жителей.

    Также ранее сообщалось, что в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника в Горловке пострадал мирный житель.

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    16 октября 2024, 02:05 • Новости дня
    МВД сообщило о проблемах с сайтом из-за обрыва связи

    Сайты МВД отключились из-за обрыва линии связи, ведутся работы

    Tекст: Денис Тельманов

    Сайты МВД перестали работать в результате обрыва линии связи, специалисты пытаются восстановить их работу, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Она подчеркнула, что возникшие проблемы носят технический характер и не зависят от министерства, передает ТАСС.

    «В настоящее время сайты, входящие в АПК «Официальный интернет-сайт МВД России», не функционируют по независящим от ведомства техническим причинам (обрыв линии связи). Специалисты работают над устранением неполадок», – приводит агентство заявление Волк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России произошел сбой в работе системы «Правосудие», из-за чего временно недоступными оказались интернет-сервисы судов и подача процессуальных обращений онлайн.

    Кроме того, DDoS-атакам подвергся Роскомнадзор и сообщалось, что каналы связи и инфраструктура операторов и хостинг-провайдеров были атакованы из-за рубежа с мощностью 1,73 Тбит/с с использованием IP-адресов из США, Швеции и Британии.

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