  • Новость часаПутин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чемпионка по русофобии возвращает посла в Россию
    В Подмосковье неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного
    Трамп раскрыл суть своих претензий к Google
    Названа самая высокооплачиваемая профессия для пенсионеров в России
    Боррель: ЕС потратил на Украину 110 млрд евро
    Захарова назвала план Зеленского набором бессвязных лозунгов
    Шольц заявил о готовности обсудить урегулирование на Украине с Путиным
    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР
    ВТБ сообщил о передаче активов на 170 млрд рублей новому юрлицу
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    7 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    10 комментариев
    16 октября 2024, 17:33 • Новости дня

    Тыва и Чечня показали самый высокий в России прирост числа туристов

    Чернышенко доложил о росте турпотока на 11% за лето в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Этим летом турпоток в России увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом, при этом Санкт-Петербург принял 2,5 млн гостей, что на 20% больше, а среди самых быстрорастущих направлений оказались Тыва и Чечня, доложил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко президенту России Владимиру Путину.

    С мая по август турпоток в России увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35 млн поездок, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Лидерами по количеству туристов в этом сезоне стали Краснодарский край и Москва, которые приняли более 3 млн человек каждый. Петербург также показал значительный рост, увеличив число туристов на 20% до 2,5 млн гостей, в то время как Крым посетил 1 млн туристов.

    Наибольший рост турпотока отмечен в Тыве, где он увеличился на 78%, Чечне (+66%), Дагестане (+46%), Рязанской области (+46%) и Якутии (+40%). Эти регионы привлекают все больше внимания туристов, предлагая разнообразные природные красоты и культурные достопримечательности.

    По словам Чернышенко, ожидается, что по итогам года количество турпоездок по России превысит 90 млн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне за первые шесть месяцев 2024 года совершили 12,6 млн поездок за границу, что на 9% больше по сравнению с предыдущим периодом.

    15 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Стало известно о возможном тюремном сроке для выжившего в Охотском море россиянина

    Стало известно о возможном уголовном деле против выжившего в Охотском море Пичугина за нарушение эксплуатации лодки

    Стало известно о возможном тюремном сроке для выжившего в Охотском море россиянина
    @ Кадр из видео

    Выживавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин может получить тюремный срок за нарушение правил эксплуатации лодки.

    Как сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot, Пичугин подозревается в том, что он не подготовил судно должным образом для выхода в открытое море, что стало причиной гибели нескольких человек.

    Прокуратура намерена проверить, были ли на лодке средства связи для информирования о чрезвычайных ситуациях, рация, красная ракета и спасательные жилеты. В результате возбужденного уголовного дела Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы.

    В Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, из которых выжил только Михаил Пичугин. Он находится в стабильном состоянии и был доставлен в Магаданскую больницу. Дальневосточная транспортная прокуратура продемонстрировала лодку, на которой житель Бурятии  Пичугин два месяца дрейфовал в Охотском море.

    Коментарии (18)
    15 октября 2024, 19:16 • Новости дня
    Россия запросила импорт электроэнергии из Азербайджана и Грузии

    Россия запросила импорт электроэнергии из Азербайджана и Грузии на случай аварий

    Россия запросила импорт электроэнергии из Азербайджана и Грузии
    @ Андрей Соломонов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом о возможности импорта 600 МВт электроэнергии для покрытия потребностей в аварийных режимах, сообщила член правления «Интер РАО» Александра Панина.

    «Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе «Системного оператора», обратились бы в две энергосистемы – Грузии и Азербайджана – с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», – сказала она, передает ТАСС.

    Пока ответы Азербайджана и Грузии не поступили. Панина подчеркнула, что Россия постарается обходиться без импорта электроэнергии, прибегая к внешним источникам только в случае необходимости.

    В июле на Юге России временно ограничивали потребление электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС.

    Коментарии (5)
    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    Коментарии (4)
    15 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    Киев поругал Запад за отказ открыть «второй фронт» против России
    Киев поругал Запад за отказ открыть «второй фронт» против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник украинского президента Михаил Подоляк выразил недовольство отказом западных стран участвовать в боевых действиях против России.

    Киевский режим уже не ожидает от союзников подобных действий, заявил Подоляк. «Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта», – отметил он, передает ТАСС.

    При этом советник главы украинского государства выразил надежду на усиление антироссийских санкций.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что перспектива принудить Россию к перемирию военным путем выглядит очень отдаленной.

    Коментарии (16)
    16 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР

    Зеленский представил в Раде «план победы» Украины

    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», заявив, что страна на данный момент «воюет с Россией, Ираном и Северной Кореей». Его «план» исключает уступку территорий или заморозку конфликта. Главные пункты включают приглашение Украины в НАТО и удары по России.

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Зеленский в ходе выступления в Раде.

    Украинский лидер подчеркнул, что его план не предусматривает заморозку конфликта или уступки территорий. «Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план», – заявил Зеленский в ходе выступления, передает ТАСС.

    Основные пункты «плана победы» включают приглашение Украины в НАТО «уже сейчас» и продолжение операций на территории России.

    Одним из важнейших аспектов плана Зеленский назвал снятие ограничений на использование дальнобойного оружия по военным целям на российской территории. Это предполагает предоставление соответствующих вооружений, а также спутниковых данных и разведывательной информации от западных стран.

    Зеленский подчеркнул важность усиления военного потенциала Украины.

    Также план предусматривает размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета», который «обеспечит защиту страны в будущем».

    Зеленский также отметил важность развития стратегического и экономического потенциала Украины и усиления санкций против России.

    Кроме того, украинские военные будут использованы для укрепления обороны всей Европы в период после окончания конфликта, пообещал он.

    По словам Зеленского, «план победы» станет «мостом к саммиту мира», его реализация позволит завершить конфликт не позднее 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. Миф об участии КНДР в конфликте на Украине был нужен Киеву, но даже США оказались не готовы поддерживать такие заявления.

    Коментарии (24)
    15 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии

    Посол России Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану

    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    @ rusembmauritius

    Tекст: Денис Тельманов

    Ирада Зейналова передала президенту Маврикия верительные грамоты на официальной церемонии в резиденции главы государства.

    Новый посол России на Маврикии, экс-журналистка Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония состоялась в государственной резиденции президента, сообщает официальный телеграм-канал посольства России на Маврикии.

    На церемонии Зейналова подчеркнула давнюю историю отношений между Россией и Маврикием, отметив, что их связывает искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая продолжается уже 56 лет. Она также выразила уверенность в хороших перспективах для развития экономических и гуманитарных связей между странами.

    «Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», – заявила Зейналова на церемонии.

    В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, назначение Ирады Зейналовой новым послом России на Маврикии связано с желанием России усилить свои транспортные и логистические возможности. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой, подчеркнув, что она окончила Дипакадемию МИД с красным дипломом и является журналистом-международником.

    Коментарии (17)
    16 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине

    Премьер Грузии Кобахидзе подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине

    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не скрывать от граждан Грузии правду о бедственном положении Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине, – заявил он в среду журналистам. – А обстановка там тяжелейшая».

    По его словам, в два с половиной раза – до 20% – выросла территория, которую после начала СВО перестал контролировать Киев.

    Как сказал Ираклий Кобахидзе, «инфраструктура Украины уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населенных пунктах, в том числе в больших городах, нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света».

    По его словам, «погибли десятки тысяч украинцев, в том числе дети».

    «Нам же предлагали увидеть все это как романтическое событие. Мы показываем общественности голую правду о происходящем на Украине и рассказываем, что оппозиция хотела, чтобы аналогичная участь постигла Грузию», – сказал глава грузинского кабмина.

    Киев неоднократно требовал от Тбилиси прекратить говорить о тяготах на Украине.

    Коментарии (13)
    15 октября 2024, 18:40 • Новости дня
    США оштрафовали Lufthansa за дискриминацию евреев

    США оштрафовали Lufthansa на 4 млн долларов за дискриминацию пассажиров-евреев

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство транспорта США наложило штраф на немецкую авиакомпанию Lufthansa за отказ в посадке на рейс евреям из-за их внешнего вида.

    В заявлении ведомства говорится, что инцидент произошел в мае 2022 года на рейсе из Нью-Йорка в Будапешт с пересадкой во Франкфурте-на-Майне, сообщает ТАСС.

    Минтранс США получил более 40 жалоб на то, что 128 пассажиров в традиционной одежде ортодоксальных евреев отказались пропустить на стыковочный рейс до Будапешта. Lufthansa отказала им в посадке из-за поведения нескольких человек, которые не выполнили требования экипажа.

    Ведомство заявило, что это крупнейший штраф за дискриминацию, когда-либо наложенный министерством транспорта США. В расследовании подчеркивается, что большинство пассажиров не были знакомы друг с другом, и авиакомпания отвела всех, одетых в традиционную одежду, в одну группу и отказала им в полете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Lufthansa планировала прекратить свои рейсы из Франкфурта-на-Майне в Пекин из-за проблем с обходом российского воздушного пространства после введения санкций против России.

    Коментарии (12)
    16 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России

    Deutche Welle: В ЕС заявили о готовности заменить 14 млрд кубометров газа из России

    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    @ WU HAO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе, пишут СМИ.

    По ее словам, Евросоюз готов заменить российский газ, который поставляется через Украину после завершения текущего контракта в январе, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Симонс подчеркнула, что европейские страны имеют варианты для замены 14 млрд кубометров российского газа. Она отметила, что продолжение использования газа из России не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность.

    Напомним, в настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины по условиям договора, заключенного пять лет назад между Газпромом и «Нафтогазом». Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

    Коментарии (35)
    15 октября 2024, 21:46 • Новости дня
    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией

    Грузинский премьер Кобахидзе был оскорблен сравнением Грузии с Молдавией

    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Заявления представителей Евросоюза о прогрессе Молдавии и регрессе Грузии являются «оскорбительными», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия опережает Молдавию по всем параметрам – будь это демократия, права человека или экономика. Поэтому когда нас в негативном контексте сравнивают с Молдавией, то это является абсолютно оскорбительным», – сказал Кобахидзе.

    По его словам, «в отличие от Молдавии, у Грузии очень сильные государственные институты». Премьер напомнил, что «в Молдавии одну за другим запрещают политические партии, закрывают СМИ».

    «Реально в Молдавии работают два телеканала – первый и второй, там нет политического плюрализма, нет медиаплюрализма», – сказал политик, комментируя заявление верховного комиссара Евросоюза Жозефа Борреля о том, что Кишинев опережает Тбилиси по реформам и темпам сближения с объединением. «Подобные заявления (Борреля) – это пыль в глаза», – заключил премьер.

    Коментарии (10)
    15 октября 2024, 23:52 • Новости дня
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка, оставившая новорожденного в аэропорту Антальи, уверяет, что не знала о своей беременности, об этом стало известно из протокола допроса в полиции.

    Женщина оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, а после  задержания заявила, что не знала о беременности. На данный момент она находится под арестом, сообщает ТАСС. Турецкие власти возбудили против нее уголовное дело по статье, касающейся «оставления ребенка в опасности».

    По информации генерального консульства России в Анталье, россиянка 2006 года рождения родила и оставила ребенка 13 октября. Она и ее мать были задержаны при попытке вылететь в Россию. Консульство работает над оформлением документов для младенца.

    Новорожденного обнаружила уборщица в туалете для инвалидов в аэропорту. Она вызвала службу безопасности и полицию. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки после попытки улететь на родину без ребенка.

    Коментарии (3)
    16 октября 2024, 09:51 • Новости дня
    В управделами президента прокомментировали цены в столовой Госдумы

    Управделами президента: Стоимость блюд в Госдуме совпадает с ценами в общепитах Москвы

    В управделами президента прокомментировали цены в столовой Госдумы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Цены на основные блюда в Госдуме, обслуживаемой комбинатом питания «Кремлевский», соответствуют уровню цен в схожих по формату обслуживания и ассортименту общепитах Москвы, сообщили в управлении делами президента России.

    В управделами президента отметили, что ежеквартально проводятся мероприятия для получения актуальных данных о ценовой политике предприятий общественного питания Москвы. Эти данные используются для анализа цен на основные блюда комбината питания «Кремлевский», который также обслуживает Госдуму, передает РИА «Новости».

    Аналитические исследования, проведенные за последние несколько кварталов 2023-2024 годов, подтвердили соответствие цен в «Кремлевском» с ценами в ресторанах и кафе Москвы схожего формата, отметили в управделами президента.

    Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что распространенные в интернете фотографии с якобы низкими ценами в думской столовой создают впечатление спланированной акции против Государственной Думы.

    Согласно предоставленным Ниловым данным, отварные макароны в столовой Госдумы стоят 99 рублей, блинчик с мясом – 154 рубля, омлет с сыром – 165 рублей. Суп-харчо с говядиной обходится в 187 рублей, рубленая котлета из свинины – 220 рублей. Кисель из слив продается за 77 рублей, а пакетик чая – 17 рублей. Стоимость 30 грамм сала составляет 83 рубля, а 100 грамм свекольной икры – 127 рублей.

    Нилов подчеркнул, что обсуждение подобных вопросов отвлекает от более важных задач, таких как поддержка регионов и социальные вопросы. Он также добавил, что многие сотрудники аппарата приносят еду из дома. По его словам, домашние обеды предпочитал и основатель ЛДПР Владимир Жириновский, который следовал своей диете, называя ее «простой русской едой».

    Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов сфотографировал чек, который показал, что обед в думской столовой стоит почти 600 рублей, и отметил, что в Сети публикуются фейки о якобы заниженной стоимости обедов.

    До этого в 2018 году депутат Госдумы Александр Хинштейн публиковал фотографию с ценами на обед в столовой Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что думская столовая не получает дотаций и работает по расценкам других учреждений органов власти.

    Коментарии (12)
    16 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
    Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожив десять единиц бронетехники, включая шесть танков. Производство и ремонт на заводе остановлены.

    Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны, удар был произведен пятью ракетами, что привело к поражению пяти промышленных зданий предприятия.

    В результате атаки уничтожены десять единиц бронетехники, из которых шесть являются танками. Также стало известно, что производство и ремонт бронетанковой техники на заводе были полностью остановлены. Минобороны России опубликовало кадры, подтверждающие эффективность удара.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны.

    Западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области, а российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Коментарии (25)
    15 октября 2024, 18:32 • Новости дня
    Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Блогер Шарий: Украинские войска готовятся к отступлению из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области получили приказ подготовиться к отступлению на свою территорию, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся в Курской области, получили приказ готовиться к отступлению на украинскую территорию, сообщил Шарий, передает «Лента.ру».

    Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ на Курском направлении потеряли более 200 человек.

    Коментарии (15)
    15 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Бородина призналась в желании уехать из России

    Телеведущая Бородина призналась в желании уехать из России

    Бородина призналась в желании уехать из России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Телеведущая и блогер Ксения Бородина выразила желание уехать из России в теплые страны на период с октября по апрель из-за холодной погоды, об этом она рассказала в соцсетях.

    Она подчеркнула, что холодная погода, дождь, снег и отсутствие солнца негативно сказываются на ней, сообщает Lenta.ru. «У меня прямо мечта – улетать с октября по апрель в жаркие страны, как же мне холодно», – сказала Бородина.

    Несмотря на желание уехать, Бородина отметила, что пока не может покинуть Москву. Основной причиной она назвала учебу своих детей в школе, а также многочисленные рабочие обязательства, которые удерживают ее в столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москве зафиксировали первый снег. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что на этой неделе в Москве ожидается прекращение осадков и возвращение солнечной погоды к выходным.

    Коментарии (19)
    16 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию

    Политолог Корнилов: Чехии не удалось решить экономические проблемы с помощью русофобии

    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чехия является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Вместе с тем в последнее время чешские власти несколько смягчили риторику. Решение Праги вернуть посла в Москву может быть позитивным сигналом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что Чехия направит в Россию новым послом бывшего замминистра обороны.

    «Решение Чехии спустя несколько лет вернуть посла в Москву – это позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что страны, стоявшие во главе курса на разрыв отношений с Россией, понимают – продолжаться вечно это не может и необходимо как минимум стремиться к нормализации диалога», – считает политолог Владимир Корнилов. Вместе с тем, по его мнению, говорить о прорыве и полном изменении конструкции взаимоотношений между Москвой и странами Евросоюза рано.

    Собеседник напомнил, что Прага является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Так, Чехия обвиняла Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетице, требовала от России плату за аренду земли под консульством, инициировала поиск и передачу Украине снарядов.

    «Кроме того, президент Петр Павел строил свою кампанию на агрессивной русофобии. Первые месяцы нахождения на этом посту он если был не чемпионом по русофобским заявлениям – все-таки с прибалтами и поляками ему не сравниться, – то во всяком случае был в числе лидеров», – указал эксперт. При этом, как заметил Корнилов, в последнее время чех изменил риторику: «яростный русофоб пропал».

    «Мы видим более-менее умеренные – это, конечно, не пророссийские и не русофильские – заявления. Например, Павел призывает Украину задуматься над тем, как искать пути мира в конфликте, – детализировал спикер. – То есть чешские власти начали, во-первых, задумываться, а правильно ли они поступили, сделав ставку на Киев, а во-вторых, понимать, что экономические и внутриполитические проблемы с помощью русофобии и оголтелой войны с Россией им не решить».

    Между тем Москва открыта к диалогу с европейскими странами. «Мы не раз призывали в том числе Чехию к более трезвой позиции в отношении российской внешней политики и конфликта вокруг Украины. Но Прага – не самостоятельный игрок на европейской арене, она вряд ли пойдет на конфликт с Брюсселем по поводу отношений с Россией. Однако, по всей видимости, пример Венгрии и Словакии, ближайших соседей Чехии, оказался заразительным», – отметил аналитик.

    Он выразил надежду на то, что когда Петр Павел и новый посол Чехии начнут оценивать все плюсы и минусы для своей страны от ухудшения отношений с Россией, то в конечном итоге здравый смысл возьмет верх. А вот от кого не приходится ждать здравого смысла, так это от Украины. По прогнозам эксперта, киевские власти отреагируют на решение Праги в свойственной для них манере.

    «Киев «побил горшки» с некоторыми своими ближайшими союзниками, покровителями и спонсорами. Украинское руководство сейчас ведет себя по-хамски со всеми. Им теперь все равно, на кого наезжать. Любое сближение с Россией – будь то Чехией или Ватиканом – они будут воспринимать как личное оскорбление Владимира Зеленского и целой Украины», – заключил Корнилов.

    Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Как сообщает Чешское информационное агентство (CTK) со ссылкой на МИД, Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, вступит в должность в первые месяцы 2025 года. Отмечается, что российская сторона якобы уже предварительно согласовала кандидатуру Коштовала.

    «Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии, – Великобритания, Франция, Германия и США. Я желаю послу больших сил в этой сложной миссии», – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    С 2018 года послом Чехии в России был назначен Витезслав Пивонька. После начала боевых действий на Украине Прага отозвала его для консультаций. С того момента дипмиссию в Москве возглавляет дипломат уровнем ниже – временный поверенный. Сейчас главой дипведомства является Ян Ондржейка.

    Коштовал имеет обширный опыт в дипломатической и военной сферах. С 1996 года он возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии и руководил департаментом стран Северной и Восточной Европы. Он также представлял Чехию в НАТО с 1998 по 2022 год и был на дипломатических должностях в посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне. В 2013 году Коштовал был назначен первым замминистра обороны, а позже – замминистра по вопросам стратегии и внешних сношений.

    Коментарии (19)
    Главное
    Тыва и Чечня показали самый высокий в России прирост числа туристов
    Медведев: Новые регионы можно называть как угодно, главное – они наши
    Зеленский не убедил Шольца принять Украину в НАТО
    Командир ВСУ рассказал об отсутствии слабых мест в российской ПВО
    Стало известно о состоянии дрейфовавшего два месяца в Охотском море Пичугина
    В Дагестане объявили о планах построить самую высокую мечеть России
    Опубликовано фото оставившей новорожденного ребенка в туалете Антальи россиянки

    Запад атакует российскую «Дружбу» через Чехию

    Поставки российской нефти по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию сильно напрягают Запад. Недавно был конфликт Венгрии с Украиной, которая запретила транзит российской нефти по своей территории для «Лукойла». Теперь под раздачу попала Чехия. Западные СМИ накинулись на нее за то, что та продолжает покупать российскую нефть. Ей вменяются в вину очень странные вещи. Что будет с российской нефтью, идущей по трубе в Чехию, Венгрию и Словакию? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская мобилизация нацелилась на вчерашних школьников

    Украинские школьники массово покидают страну: более 300 тыс. ребят выехали за границу перед началом учебного года. По мнению экспертов, их отъезд может быть связан с перспективами снижения возраста мобилизации в ВСУ до 18 лет. Зачем Зеленскому могут понадобиться вчерашние школьники? Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантам удлинили дорогу в Россию через ЗАГС

    Иностранцам усложнили путь получения гражданства с помощью брака в России – теперь для получения разрешения на временное проживание вне квоты или ВНЖ им потребуется пробыть в семейном союзе три года. А если выяснится, что брак был фиктивный, то выданный документ будет аннулирован. Против каких категорий мигрантов направлена мера, насколько она будет эффективной и что еще предстоит сделать России на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Канада и Индия сцепились в конфликте из-за меньшинств

    Таинственное убийство и обвинения в причастности к нему иностранных разведок, личное противостояние руководителей государств и высылка дипломатов, борьба с сепаратизмом и западные идеологические предрассудки. Все эти обстоятельства сплелись в конфликте между Индией и Канадой, который обострился прямо сейчас. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............