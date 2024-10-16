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ШОС осудила односторонние санкции и призвала к справедливой торговле
Страны ШОС осудили односторонние санкции и протекционизм на заседании в Исламабаде
Участники ШОС в итоговом заявлении осудили односторонние санкции и протекционистские меры, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют развитию экономики.
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили свою позицию против односторонних санкций и ограничений, которые могут подрывать мировую торговую систему, передает ТАСС. Такое заявление было сделано на заседании глав правительств стран-участниц ШОС. В итоговом документе подчеркивается, что подобные меры противоречат принципам международного права и оказывают негативное воздействие на третьи страны и международные экономические отношения.
Участники заседания также выразили обеспокоенность по поводу протекционистских действий, которые мешают глобальному устойчивому развитию. Они отметили важность продолжения совместных усилий по противодействию мерам, противоречащим правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Страны намерены укреплять многостороннюю торговую систему, основанную на принципах недискриминации, открытости и справедливости.
В дополнение к торговым вопросам страны ШОС подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе. Они отметили важность развития трансграничной энергетической инфраструктуры и укрепления энергетической безопасности. Для достижения этих целей главы делегаций поручили ускорить разработку дорожной карты по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна стремится стать постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Вашингтону не понравилось желание Турции присоединиться к ШОС. Эрдоган также заявил о разногласиях с США по вопросам национальной безопасности Турции.