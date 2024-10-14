  • Новость часаРоссийская армия вышла на окраину Суджи в Курской области
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    Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов
    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта
    Директор СВР назвал ошибку Хрущева в освоении целины
    Госдума решила рассмотреть законопроект о запрете животных в цирках
    Российская армия вышла на окраину Суджи в Курской области
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи курян
    В Одессе возле порта произошел мощный взрыв
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    Армия Китая отработала высокоточные удары по целям на Тайване
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В наперстках «мирных планов» – пустота

    Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    13 комментариев
    14 октября 2024, 11:55 • Новости дня

    WSJ: Слабая поддержка Запада обрекает Киев на тяжелую зиму

    The Wall Street Journal: Слабая поддержка Запада обрекает Киев на тяжелую зиму

    Tекст: Дмитрий Кокорев

    Замедление поставок вооружений и финансирования на Украину может привести к полному краху в противостоянии с Россией, особенно на ключевом восточном фронте, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Кроме того основательно подорвана энергетическая инфраструктура страны.

    Помимо проблем на линии соприкосновения Киев проигрывает и в стратегических вопросах, в частности, украинская ПВО не может эффективно противостоять дальнобойному оружию России, которым она методично разрушает и без того подорванную энергетическую инфраструктуру страны. В преддверии зимы это становится особенно критичным, отмечает WSJ.

    Текущий объем поставок вооружений и финансовой помощи, предоставляемой западными странами, категорически не устраивает официальный Киев. Зеленский напоминает политикам США и Европы, в том числе Джо Байдену об обещаниях поддерживать Украину до победы. Однако администрация действующего президента США оказалась не готова пойти на эскалацию конфликта и отказалась предоставить Зеленскому гарантии безопасности и еще больше оружия, подчеркивает издание.

    Отметим, что не только топливно-энергетический комплекс, но и вся экономика Украины за время СВО понесла и продолжает нести значительные потери. Разрушение инфраструктуры и промышленности происходит как по вине самих коррумпированных украинских властей, так и в результате целенаправленных действий России, которая методично уничтожает инфраструктуру, чтобы затруднить доставку живой силы и западного вооружения к линии боевого соприкосновения. Точечные удары наносятся по электростанциям, подстанциям и другим объектам энергетики.

    13 октября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем

    Аналитик Рожин: Взятие Дзержинска позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации

    Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот. Таким образом, освобождение города может произойти уже в ближайшее время. Это позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее стало известно о частичном отводе ВСУ из Дзержинска.

    «За последнюю неделю наши войска добились ощутимого прогресса, особенно в южной части Дзержинска (Торецк), где противник был вынужден отводить войска из ряда кварталов из-за угрозы окружения. Также с боями идет продвижение в центральной части населенного пункта. С севера также есть небольшие подвижки», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.  

    По словам аналитика, нельзя говорить о бегстве ВСУ, однако «свои позиции они там удерживать объективно не могут». «Такая ситуация сложилась вследствие утраты противником ряда важнейших опорных пунктов, среди которых колония, расположенная в восточной части города, и комплекс шахты «Центральная», – пояснил он.

    Ситуацию для ВСУ осложняет и географическое расположение города. «Там есть ряд важных терриконов, занятие которых обеспечило нам контроль над местностью. То есть попытки проводить ротацию и подводить подкрепление наталкиваются на систематические удары дронами. Таким образом, пути подвоза боеприпасов и личного состава находятся в крайне уязвимом положении», – детализировал эксперт.

    Спикер считает, что утрата Дзержинска, которая может произойти уже в скором времени, обернется для ВСУ падением «позиций, расположенных рядом». «Кроме того, после освобождения города одним из потенциальных направлений продвижения для ВС России станет Константиновка, где Киев уже какое-то время ведет эвакуацию. То есть мы начнем активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации», – рассуждает аналитик.

    «Также у нас появится дополнительная возможность оказывать давление на агломерацию не только через Дзержинск, но и с юга. Соответственно, противнику будет гораздо сложнее маневрировать. Кроме того, ВСУ придется думать, как одновременно прикрыть Константиновку и оборонять Часов Яр и Северск», – подчеркнул Рожин и добавил, что «потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем, которые вряд ли удастся разрешить в краткосрочной перспективе».

    Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города». Источник также указал, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики.

    Коментарии (6)
    13 октября 2024, 15:32 • Новости дня
    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска

    Пушилин заявил о планах российских войск после освобождения Дзержинска

    Глава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики, об этом он заявил после посещения города, где продолжаются бои.

     Пушилин посетил Дзержинск и отметил, что его полное освобождение станет ключевым моментом в продвижении российских войск на север Донецкой народной республики, передает ТАСС. В ходе визита командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал Пушилину о текущей обстановке в городе, где еще ведутся бои.

    Пушилин сообщил, что обсуждалась ситуация с гражданским населением, остающимся в Дзержинске. Было достигнуто понимание относительно количества необходимых мест в пунктах временного размещения для эвакуации людей.

    Также, как отметил глава ДНР, во время визита состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим. По его словам, беседы с военнослужащими касались как насущных для военных вопросов, так и их мечтаний о мирной жизни после завершения конфликта. Пушилин подчеркнул, что полное освобождение Дзержинска близко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Гродовку в ДНР, а ВСУ оттянули силы к западной окраине Дзержинска и начали отвод войск из этого города.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    14 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра

    Рогов: Российские войска продвинулись в селе Каменское на левом берегу Днепра

    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска заняли новые позиции в селе Каменское, передает РИА «Новости». Это село находится на Запорожской линии фронта на левом берегу Днепра.

    Рогов отметил, что боевые действия на Степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Российская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции и постепенно вытесняя противника, который оттягивается на северные окраины.

    По словам Рогова, в районе Каменского ведутся ожесточенные бои. Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступление, что свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Ранее российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье, кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

    Между тем в в Запорожье увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих.

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    14 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы

    Сийярто заподозрил США и Украину в попытках вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году

    Венгрия заподозрила США и Украину в попытке вмешаться в выборы
    @ Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По имеющейся информации, из США предпринимались попытки вмешательства в выборы в Венгрии в 2022 году, также к вмешательству могла быть причастна Украина, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Насколько мне известно, во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так», – приводит слова Сийярто РИА «Новости».

    По его словам, были потрачены миллионы долларов с целью смещения нынешнего венгерского правительства. Сийярто отметил, что несмотря на значительные вложения в венгерскую оппозицию и оппозиционные СМИ победила партия Виктора Орбана.

    Сийярто «не совсем уверен», что Украина «не была частью» вмешательства в выборы. Он не исключил, что во вмешательстве в выборы в Венгрии могла играть роль «соседняя страна», однако добавил, что после победы правящей партии эти подозрения теряют свое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году альянс Фидес – Христианско-демократическая народная партия получил конституционное большинство в парламенте Венгрии. Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра.

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    13 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение двух бронемашин ВСУ ударным БПЛА «Иноходец» в Курской области

    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России представило видеозапись, на которой видно уничтожение с помощью беспилотного комплекса «Иноходец» двух боевых машин ВСУ в Курской области.

    Минобороны России в Telegram-канале опубликовало видеозапись с кадрами уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец» в приграничной зоне Курской области.

    По данным ведомства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с использованием беспилотников выявили стоянку бронетехники ВСУ в лесопосадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные из группировки «Днепр» успешно эвакуировали турецкий бронеавтомобиль Kirpi из приграничного района Курской области, заменив колеса под обстрелом и доставив его в десантно-штурмовой полк с полным боекомплектом.

    В воскресенье российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры, что привело к срыву ротации украинских подразделений.

    Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться через границу в районе населенного пункта Новый Путь, уничтожив при этом до 80 человек и несколько единиц техники.

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    14 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли Вооруженные силы Украины, пишет газета «Аргументы и факты».

    «Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой»,– заявила Татьяна Москалькова.

    По ее словам, насильственный вывоз мирного населения является грубым нарушением Женевской конвенции, и мировое сообщество должно дать этому должную оценку. Москалькова направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой сообщить количество жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

    Омбудсмен заявила, что поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом. Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тыс. человек. Из них около 12 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные проживают у родственников. Порядка 40 тыс. человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

    Ранее Москалькова сообщила, что в 960 пунктах временного размещения на территории 65 регионов России находится 30 415 человек, включая 7 670 детей, эвакуированных из приграничных районов из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ.

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    14 октября 2024, 09:00 • Новости дня
    ВС России ликвидировали в Курской области снимавшегося в рекламе боевика

    В Курской области уничтожен майор ВСУ и «звезда» украинской рекламы Андрей Маханько

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области российские войска ликвидировали майора ВСУ Андрея Маханько, который ранее снимался в рекламе вакцинации от COVID-19, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Татаринов отметил, что Маханько принимал участие в съемках рекламы, посвященной вакцинации от COVID-19, где исполнял роль главного врача Украины, передает Ura.Ru.

    Известно, что Маханько служил в Вооруженных силах Украины в звании майора.

    Ранее российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области.

    До этого военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации.

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    13 октября 2024, 23:29 • Новости дня
    Украинский военкомат устроил облаву на поклонников песни «Это ВСУ» в Броварах

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) провели облаву на мужчин после концерта группы «100Лица» в Броварах в Киевской области Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что в ходе «очередного рейда» сотрудники ТЦК «проверяли документы мужчин после концерта», передает РИА «Новости».

    Некоторые СМИ сообщают, что одного из посетителей концерта у ТЦК «отбили» женщины. Также сообщается, что очевидцы проводили аплодисментами мужчину, который сбежал от сотрудников военкомата.

    Украинская группа «100Лица» после начала российской специальной военной операции на Украине собирает деньги для вооруженных сил Украины, а также записала песню «Це ЗСУ» («Это ВСУ»), в которой прославляет украинских военных и оскорбляет российских.

    На днях в центре Киева военкомы устроили облаву на посетителей концерта группы «Океан Эльзы». После этого купившие билеты на концерт группы «Океан Эльзы» зрители начали их массовую перепродажу. Лидер группы Святослав Вакарчук выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.

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    14 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    МИД Украины возмутился планами Джареда Лето выступить в России

    Украина резко раскритиковала Джареда Лето за намерение выступить в России

    МИД Украины возмутился планами Джареда Лето выступить в России
    @ IMAGO/Mirko Fava/TSCK/LiveMedi/Global Look Press

    Украинский МИД выразил крайнее недовольство планами Джареда Лето, солиста группы Thirty Seconds to Mars, выступить в России, назвав это оскорблением.

    Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство планами Джареда Лето, солиста группы Thirty Seconds to Mars, выступить в России, сообщает РИА «Новости». Украинские власти считают, что такие намерения артиста могут «оскорбить военных Украины, которые жертвуют своими жизнями». Министерство подчеркнуло, что о примирении с Россией не может быть и речи.

    В ходе недавнего концерта в Белграде Джаред Лето выразил радость от присутствия российских фанатов и надежду, что группа сможет посетить Россию, когда текущие проблемы разрешатся. Помимо этого, музыкант заверил, что снова приедет в Белград и также планирует посетить Киев. Однако его заявления вызвали недовольство со стороны украинцев в соцсетях, которые раскритиковали Лето за намерение выступить в России, они призвали его не приезжать и в Киев.

    Ранее Джаред Лето позвонил своей юной фанатке из России Анастасии Петровой, чтобы поздравить с днем рождения.

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    13 октября 2024, 15:31 • Новости дня
    Подоляк: Зеленский представит «план победы» на Украине в ближайшие дни

    Советник Зеленского Подоляк заявил о скорой презентации «плана победы» Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что «план победы», в котором будут представлены политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта, вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Подоляк подчеркнул, что презентация крайне важна, так как она позволит понять на каком этапе находится конфликт и что следует дальше предпринимать. Он выразил уверенность в эффективности президента Украины Владимира Зеленского во время этой презентации, сообщает РИА «Новости».

    «Основные акценты плана уже понятны, но Зеленский добавит детали, которые будут четко объяснять, что это за программа принуждения и почему она важна», – отметил Подоляк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО.

    Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    13 октября 2024, 22:37 • Новости дня
    Столтенберг счел правильной стратегию НАТО по отношению к России после холодной войны

    Столтенберг назвал правильной стратегией налаживание НАТО отношений с Россией после холодной войны

    Tекст: Антон Антонов

    Стремление НАТО к улучшению отношений с Россией после холодной войны было правильным подходом, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    «Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По его словам, даже после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе альянс продолжал встречи в Совете Россия – НАТО. Столтенберг также подчеркнул значимость предотвращения «недопониманий» между Западом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Столтенберг покинул пост генерального секретаря НАТО, и его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Запад предоставил Киеву вооружение после 2014 года.

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    13 октября 2024, 13:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили признать страны-спонсоры Украины фашистскими

    Депутат Шеремет предложил странам-спонсорам Украины присвоить статус фашистских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил закрепить статус фашистских за странами, поставляющими оружие Украине, в связи с его использованием против мирных граждан.

    Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет выступил с инициативой придать странам, поддерживающим Украину вооружением, статус фашистских, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что западные страны систематически отправляют летальное вооружение на Украину, которое используется против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

    Шеремет выразил обеспокоенность тем, что западные государства не извлекли урок из своего исторического прошлого и возвращаются к «античеловеческому пути гитлеризма». Он настаивает на необходимости официального введения термина «фашистские страны» для описания тех, кто оказывает военную поддержку Украине.

    Депутат отметил, что подобные действия западных стран свидетельствуют о «возвращении нацистских методов» в международной политике, и добавил, что Россия должна быть готова к такому развитию событий на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело против местного жителя за финансовую помощь украинским военным, в Запорожской области сотрудники ФСБ арестовали гражданина России, переводившего деньги на счета фондов, связанных с ВСУ, а учитель рисования из Липецкой области был осужден за перевод криптовалюты для ВСУ.

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    14 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    В Одессе возле порта произошел мощный взрыв

    Подполье: ВС России поразили технику и солдат ВСУ в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В районе порта Одессы произошел мощный взрыв, предположительно, поражены техника и личный состав ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, мощность взрыва позволяет предположить, что пострадала именно техника и, возможно, личный состав, но не боеприпасы или горюче-смазочные материалы, передает РИА «Новости».

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

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    13 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    Украинские военкоматы устроили облавы на городских рынках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине сотрудники военкоматов начали проводить облавы на городских рынках, забирая мужчин даже при наличии у них брони и отсрочки от мобилизации, сообщает местное издание «Страна.ua».

    По информации издания, сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), которые выполняют функции военкоматов, начали проводить облавы на городских рынках. Ранее такие мероприятия ограничивались ресторанами и торговыми центрами, передает РИА «Новости».

    В числе городов, где проводятся данные облавы, оказались Черновцы. Местные жители сообщают, что военные перекрыли все выходы на одном из рынков города. Представители ТЦК ходят между рядами и забирают мужчин даже в тех случаях, если у них есть документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.

    В сообщении издания в Telegram-канале также упоминается, что подобные меры предпринимаются в разных регионах Украины. Массовые облавы стали продолжением кампании по мобилизации, которая началась ранее и включает проверку мужчин в общественных местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкомы провели рейды в ночных клубах Львова, чтобы раздавать повестки, а в Черкассах сотрудники территориальных центров комплектования проверяли посетителей на концерте стендап-комика Антона Тимошенко. Также сообщалось, что гости на свадьбе во Львове выгнали военкомов, пытавшихся вручить повестки.

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    14 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Эксперт: ВС России уничтожат «французскую» бригаду ВСУ

    Экс-советник французского Минобороны: ВС России уничтожат подготовленную Францией 155-ю бригаду ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Обученная и вооруженная Францией 155-я бригада ВСУ будет уничтожена в боях с российской армией, заявил экс-советник французского Минобороны Ален Корвез.

    По его словам, российская артиллерия и авиация обладают решающим превосходством, что станет ключевым фактором в борьбе против украинской бригады, передает ТАСС.

    Корвез подчеркнул, что французское оружие, хотя и является качественным, не подходит для войны против более опытной российской армии. Он также высказал недовольство тем, что 155-я бригада получила имя в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери правителя Древней Руси Ярослава Мудрого.

    «Дочь Ярослава, потомка Рюрика, с которого пошла Русь, вышла замуж за короля Франции Генриха I в 1051 году, Украина была в колыбели России. [Видимо], это название должно напомнить нам об этом?» – сказал Корвез.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал кадры тренировки украинских военных, пообещав полностью оснастить 155-ю бригаду французским вооружением. Париж намерен передать украинским силам 128 бронетранспортеров VAB, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, 18 легких колесных танков AMX-10 RC, 20 противотанковых ракетных комплексов Milan и 10 военных грузовиков TRM.

    Напомним, французские инструкторы начали подготовку 2,3 тыс. военнослужащих из 155-й бригады, в состав которой входит 4,5 тыс. человек. Всего во Франции обучение прошли более 15 тыс. украинских военных.

    Президент Франции Эммануэль Макрон обещал посетить полигон, где готовят украинских военных.

    Кроме того, стало известно, что Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000-5 в первой половине 2025 года.

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