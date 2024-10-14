Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.5 комментариев
WSJ: Слабая поддержка Запада обрекает Киев на тяжелую зиму
The Wall Street Journal: Слабая поддержка Запада обрекает Киев на тяжелую зиму
Замедление поставок вооружений и финансирования на Украину может привести к полному краху в противостоянии с Россией, особенно на ключевом восточном фронте, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Кроме того основательно подорвана энергетическая инфраструктура страны.
Помимо проблем на линии соприкосновения Киев проигрывает и в стратегических вопросах, в частности, украинская ПВО не может эффективно противостоять дальнобойному оружию России, которым она методично разрушает и без того подорванную энергетическую инфраструктуру страны. В преддверии зимы это становится особенно критичным, отмечает WSJ.
Текущий объем поставок вооружений и финансовой помощи, предоставляемой западными странами, категорически не устраивает официальный Киев. Зеленский напоминает политикам США и Европы, в том числе Джо Байдену об обещаниях поддерживать Украину до победы. Однако администрация действующего президента США оказалась не готова пойти на эскалацию конфликта и отказалась предоставить Зеленскому гарантии безопасности и еще больше оружия, подчеркивает издание.
Отметим, что не только топливно-энергетический комплекс, но и вся экономика Украины за время СВО понесла и продолжает нести значительные потери. Разрушение инфраструктуры и промышленности происходит как по вине самих коррумпированных украинских властей, так и в результате целенаправленных действий России, которая методично уничтожает инфраструктуру, чтобы затруднить доставку живой силы и западного вооружения к линии боевого соприкосновения. Точечные удары наносятся по электростанциям, подстанциям и другим объектам энергетики.