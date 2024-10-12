Сикорский сообщил о подготовке базы ПРО в Редзикове для защиты от ракет России и Ирана

Tекст: Вера Басилая

Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзикове будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. По его словам, официальное открытие базы, расположенной около города Слупска, запланировано на ближайшие недели, передает канал «360».

Сикорский подчеркнул, что он добился во время переговоров, чтобы Польша имела возможность сбивать российские ракеты. Он также отметил, что Вашингтон «изменил концепцию» при создании этой базы в 165 км от России.

Аналитик Яцек Раубо заявлял, что американские базы системы ПРО на территории Польши и Румынии нужны не только для защиты от ракетного удара, но и для разведки.

Между тем, бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.

Анджейчак также указал, что Польша закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 километров для использования в случае войны с Россией.

