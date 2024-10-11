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    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    9 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    34 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня

    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

    11 октября 2024, 12:07 • Новости дня
    ФОМ: 78% россиян доверяют Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия к президенту России увеличился до 78%, а 79% россиян положительно оценивают его деятельность, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября среди 1,5 тыс. россиян.

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 78%, что на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных ФОМ.

    В сообщении ФОМ также отмечается, что 79% респондентов считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Эти показатели остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущими результатами.

    Опрос также выявил, что 51% участников положительно оценивают работу правительства, что на один процентный пункт ниже предыдущих данных. В отношении главы кабинета министров Михаила Мишустина, 58% опрошенных считают его работу хорошей, это на один процентный пункт больше, чем ранее.

    Поддержка политических партий среди россиян также была отмечена в опросе. «Единая Россия» получила 46% поддержки (рост на три процентных пункта), КПРФ – 8% (плюс 1 п. п.), ЛДПР осталась на уровне 10%, «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п. п.), а «Новые люди» сохранили 3%», – отмечено в сообщении.

    Отметим, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно проведенному с 27 по 29 сентября опросу ФОМ, составил 77%. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 4 октября, 73,6% граждан одобряют работу Путина и высказываются положительно о его деятельности, 77,2% респондентов доверяют ему.

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    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    11 октября 2024, 04:58 • Новости дня
    Сийярто резко ответил на попытку назвать его визит в Россию провокацией

    Министр Сийярто в ответ на попытку назвать визит в Россию провокацией потребовал уважать суверенитет Венгрии

    Сийярто резко ответил на попытку назвать его визит в Россию провокацией
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко ответил немецкому журналисту на вопрос о том, является ли его визит в Санкт-Петербург провокацией в сторону Брюсселя.

    «Нет. Постарайтесь относиться к Венгрии уважительно и вежливо, хорошо? Это во-первых. И попытайтесь понять, ладно?» – приводит слова министра РИА «Новости».

    Он потребовал от журналиста «не выказывать стране неуважение». Сийярто заявил: «О какой провокации вы говорите? О какой провокации?». Он подчеркнул суверенное право государства участвовать в мероприятиях по собственному усмотрению.

    «Мы не являемся нацией «яволь», – заявил Сийярто. Он выразил недовольство попытками других стран влиять на решения Венгрии, подчеркнув, что ни Берлин, ни «зеленые» в Германии не имеют права диктовать Будапешту свою волю.

    XIII Петербургский международный газовый форум начал свою работу 8 октября. В фокусе дискуссии находятся проблемы газовой отрасли в России и мире. Он продлится до 11 октября, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о планах страны заключить соглашение с Газпромом для обеспечения конкурентных цен на газ, а также подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции против российской энергетики, так как это нанесет ущерб экономике страны.

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    11 октября 2024, 09:31 • Новости дня
    Путин заявил о необратимости коренных изменений миропорядка
    Путин заявил о необратимости коренных изменений миропорядка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил о вступлении международных отношений в эпоху коренных изменений, формировании нового миропорядка и необратимости этих процессов.

    В ходе форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде глава государства заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в мире формируется новый порядок, отражающий многообразие планеты, и это является необратимым процессом.

    «Все это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям, особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты, и этот естественный процесс носит необратимый характер», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заверил, что Россия открыта к обсуждению параметров нового миропорядка с международными партнерами.

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    11 октября 2024, 09:04 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России обсуждать новый миропорядок

    Путин: Россия открыта к обсуждению параметров нового миропорядка с международными партнерами

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова к обсуждению нового миропорядка на международной арене, включая сотрудничество в рамках различных объединений, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы готовы обсуждать с нашими зарубежными партнерами все вопросы, касающиеся нового миропорядка, обеспечивая при этом баланс интересов», – передает РИА «Новости» его слова.

    Глава государства подчеркнул, что обеспечение всеобщего мира и развития возможно исключительно при условии учета мнения каждого государства и народа, а также при условии уважения их суверенитета.

    «Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», – заявил глава российского государства.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    11 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом

    Владимир Путин начал первую встречу с новым президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ашхабаде состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля. На встрече обсуждаются двусторонние вопросы и кризис на Ближнем Востоке.

    Эта встреча стала первой для обоих лидеров, на которой обсуждались двусторонние вопросы и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, сам Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

    Пезешкиан был избран президентом Ирана на внеочередных выборах 5 июля, проведенных после гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае. До этого Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и был депутатом и первым вице-спикером иранского парламента.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и будет поддерживать соответствующие инициативы.

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    11 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям

    Путин отметил схожесть позиций России и Ирана и рост товарооборота между странами

    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Ашхабаде обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом схожие позиции стран на международной арене и отметил положительную тенденцию роста товарооборота, несмотря на прошлогоднее падение.

    Путин подчеркнул, что оценки происходящих в мире событий у России и Ирана часто очень близки. Это свидетельствует о тесном взаимодействии и схожести позиций двух стран по ключевым международным вопросам, передает ТАСС.

    На встрече в Ашхабаде Путин также отметил положительные тенденции во взаимной торговле между Россией и Ираном. Президент России сообщил, что в этом году товарооборот между двумя странами демонстрирует рост. Однако он отметил, что этот рост пока не компенсировал падение, зафиксированное в прошлом году. Тем не менее, по словам Путина, тенденция является положительной, что указывает на улучшение экономического взаимодействия.

    Напомним, в Ашхабаде состоялась первая встреча Путина и Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля.

    Также сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    11 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению
    Путин прибыл в Туркмению
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Кроме того, у Путина запланирована встреча с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что могут состояться и другие двусторонние контакты.

    МИД Украины попросил Туркменистан не принимать Путина, а также указал на ордер на арест российского президента, выданный МУС, передает РБК.

    Напомним, в сентябре Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

    МУС в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После визита Путина в Монголию Украина заявляла, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать ее.

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    11 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии и ее последствиями

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии
    @ David Mareuil/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции Восточноазиатского саммита заявил о серьезной озабоченности России ремилитаризацией Японии, что может привести к изменениям в мироустройстве.

    По его словам, Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии и возможными последствиями для мировой системы, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что отказ Японии от мирного развития может привести к демонтажу современного мироустройства и замене его на порядок, основанный на собственных правилах.

    Также глава МИД указал, что японское руководство увеличивает оборонные расходы и модернизирует доктринальные документы, включая концепцию превентивных ударов. Помимо прочего, Япония также участвует в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с размещением ракет на своей территории.

    Лавров подчеркнул роль США в этом процессе, ссылаясь на заявление посла США в Японии о намерении создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе торгово-оборонительный совет для сдерживания Китая.

    В заключение глава МИД добавил, что конфронтационность проявляется не только в военно-политической, но и в экономической сфере, препятствуя созданию инклюзивных форматов экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония продолжает удерживать курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами.

    Напомним, 1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба, который известен как внутрипартийный бунтарь, стремящийся добиться равноправных отношений с США.

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    11 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде

    Путин провел короткую беседу «на ногах» с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде

    Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым в Ашхабаде
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин «на ногах» пообщался с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым на полях форума в Ашхабаде, посвященного 300-летию со дня рождения поэта Махтумкули Фраги.

    Отмечается, что Путин провел короткую беседу с Рахмоном и Мирзиеевым на полях форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», передает РИА «Новости».

    Известно, что общение лидеров было непринужденным и проходило во время совместного фотографирования участников мероприятия. Президенты улыбались и обменивались короткими фразами.

    В пятницу Путин прибыл на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде. В Кремле отметили, что международный форум может стать «политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога».

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    11 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Полиция в Германии открыла стрельбу и начала крупную операцию из-за пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    В Крефельде мужчина «бросил зажигательные смеси перед кинотеатром», полиция открыла по нему стрельбу, сообщила Bild.

    Поджигатель получил тяжелое ранение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Полиция объявила, что «поступили сообщения о трех пожарах». В городе началась «крупная полицейская операция». «Предполагается, что подозреваемый был задержан в районе кинотеатра Cinemaxx, поэтому опасности для населения нет», – сказано в сообщении.

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    11 октября 2024, 09:20 • Новости дня
    Путин процитировал стихи туркменского поэта Фраги

    Президент России Владимир Путин процитировал стихи туркменского поэта Махтумкули Фраги

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» процитировал строки туркменского поэта Махтумкули Фраги, отметив их роль и значимость в годы Великой Отечественной войны.

    «Книги Махтумкули Фраги не только читали, их хранили дома в качестве священной реликвии», – отметил Путин.

    «На что хотел бы обратить особое внимание: в годы Второй мировой войны, как говорили в Советском Союзе и как называли эту войну – в годы Великой Отечественной войны, в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитирую одну из этих фраз. «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон», – процитировал Фраги президент, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что Махтумкули Фраги заслуженно считают великим гуманистом и основоположником туркменской поэзии. Его произведения входят в золотой фонд мировой культуры.

    «У него был уникальный поэтический стиль – выражать мысли кратко, но при этом емко и афористично. Многие его изречения, что называется, ушли в народ, стали крылатыми фразами, пословицами, поговорками», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл на площадку «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде для участия в форуме, посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    На полях форума Путин провел встречу  с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

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    11 октября 2024, 08:10 • Новости дня
    Путин прибыл на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин прибыл на площадку «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде для участия в форуме, посвященном 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Известно, что Путин примет участие в пленарном заседании форума, проходящего в здании торгово-промышленной палаты Туркменистана, передает РИА «Новости».

    На мероприятие также приглашены представители из Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

    Накануне в Кремле отметили, что глава государства примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», который может стать «политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога».

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    11 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков: Путин вряд ли поздравит нового президента США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, назвав Штаты крайне недружественным государством.

    Песков изданию Life пояснил, что Путин, скорее всего, не будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом после его ухода с поста президента США, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что информация о звонках Трампа президенту России после его отставки является «предположением».

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