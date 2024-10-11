Американские военные обстреляли из артиллерии союзников армии Сирии

Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма

Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь вдоль линии фронта без признания потери территорий

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что Киев рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрый прием в ЕС. В рамках европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой европейских партнеров, передает ТАСС.

Газета пишет, что активность Зеленского свидетельствует о его стремлении искать выходы из конфликта, которые не поставят Украину «на колени».

Как отмечается в публикации, ВСУ«попали в ловушку» в Курской области и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы превосходят украинские, поэтому Зеленский должен убедить европейские страны в своем политическом плане.

«Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание

Гарантии безопасности со стороны США будут подобны тем, которые уже существуют для Японии, Южной Кореи и Филиппин.

Ранее Владимир Зеленский собрался поехать в Лондон для встреч с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен.

