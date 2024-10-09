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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
База США на месторождении Конико в Сирии атакована четырьмя ракетами
Американская военная база на месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке, в результате которой произошли сильные взрывы и начался пожар.
Военная база Соединенных Штатов на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия, подверглась ракетному удару, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский источник.
Он сообщил, что по базе было выпущено четыре ракеты, в результате чего произошли сильные взрывы и начался пожар.
После атаки американские военные ответили артиллерийским огнем, добавил источник.
Это происшествие стало очередным в ряде регулярных атак, которым подвергаются американские базы в Сирии в последние месяцы.
Американские военные незаконно контролируют части территории на востоке и северо-востоке Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка.
Эти регионы содержат крупнейшие месторождения нефти и газа страны.
Официальный Дамаск неоднократно осуждал присутствие американских войск, называя его оккупацией и обвиняя США в краже сирийской нефти.
Ранее сообщалось, что в Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России.