База США на месторождении Конико в Сирии атакована четырьмя ракетами

Tекст: Денис Тельманов

Военная база Соединенных Штатов на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия, подверглась ракетному удару, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский источник.

Он сообщил, что по базе было выпущено четыре ракеты, в результате чего произошли сильные взрывы и начался пожар.



После атаки американские военные ответили артиллерийским огнем, добавил источник.

Это происшествие стало очередным в ряде регулярных атак, которым подвергаются американские базы в Сирии в последние месяцы.

Американские военные незаконно контролируют части территории на востоке и северо-востоке Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка.

Эти регионы содержат крупнейшие месторождения нефти и газа страны.

Официальный Дамаск неоднократно осуждал присутствие американских войск, называя его оккупацией и обвиняя США в краже сирийской нефти.

Ранее сообщалось, что в Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России.

