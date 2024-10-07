Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.14 комментариев
Обнаружены 16 схронов с оружием США в Сирии
В Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России
В Сирии в укрытиях боевиков обнаружили 16 схронов с оружием американского производства после ударов ВКС России.
Как сообщает ТАСС, в Сирии в результате проверок укрытий, пораженных ударами ВКС России с 23 сентября, было обнаружено 16 схронов с американским оружием. Эту информацию представил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Игнасюк отметил, что командование сирийских вооруженных сил при поддержке российской группировки войск продолжает разведывательно-поисковые действия в горно-пустынных районах Хомс и Дейр-эз-Зор. За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков, которые покинули зону Эт-Танф.
В зоне деэскалации в Идлибе зафиксировано пять обстрелов со стороны террористов. В результате двух атак, осуществленных с использованием беспилотных летательных аппаратов и минометов, был ранен один сирийский военнослужащий в провинции Идлиб и еще один в провинции Латакия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ВКС провели серию авиаударов по двенадцати базам боевиков в Сирии в рамках совместной операции с сирийскими силами, в результате чего уничтожили боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, а США и Израиль рассматривают возможность военного удара по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии.