  • Новость часаРосавиация приостановила сертификат «Витязь-аэро»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Великобритания стала еще меньше
    Фицо предложил ударить по Брюсселю западной ракетой
    Названы сроки начала выплат и размер проиндексированных пенсий
    Эксперт объяснил, почему Яндекс скрыл на своих картах военные объекты Израиля
    Мурашко раскрыл секрет жизни до 120 лет
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    В Китае провели шоу дронов в честь дня рождения Путина
    Премьер Грузии назвал главный приоритет страны
    В ДТП погиб народный артист Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    30 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    54 комментария
    7 октября 2024, 22:12 • Новости дня

    Обнаружены 16 схронов с оружием США в Сирии

    В Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сирии в укрытиях боевиков обнаружили 16 схронов с оружием американского производства после ударов ВКС России.

    Как сообщает ТАСС, в Сирии в результате проверок укрытий, пораженных ударами ВКС России с 23 сентября, было обнаружено 16 схронов с американским оружием. Эту информацию представил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

    Игнасюк отметил, что командование сирийских вооруженных сил при поддержке российской группировки войск продолжает разведывательно-поисковые действия в горно-пустынных районах Хомс и Дейр-эз-Зор. За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков, которые покинули зону Эт-Танф.

    В зоне деэскалации в Идлибе зафиксировано пять обстрелов со стороны террористов. В результате двух атак, осуществленных с использованием беспилотных летательных аппаратов и минометов, был ранен один сирийский военнослужащий в провинции Идлиб и еще один в провинции Латакия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ВКС провели серию авиаударов по двенадцати базам боевиков в Сирии в рамках совместной операции с сирийскими силами, в результате чего уничтожили боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, а США и Израиль рассматривают возможность военного удара по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии.

    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

    Коментарии (24)
    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

    Коментарии (15)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Антонов завершил работу послом России в США

    Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США и скоро отправится в Москву, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

    Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США, самолет с Антоновым на борту вылетит в субботу в 22.00 мск в Москву, передает ТАСС.

    Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа 2017 года и возглавлял российское посольство в сложнейший период обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Он возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД с 2004 по 2011 год, а с 2011 по 2016 год был замминистра обороны. В декабре 2016 года его назначили заместителем министра иностранных дел России.

    Работа Антонова в США совпала с периодом беспрецедентного обострения двусторонних отношений из-за антироссийского курса Вашингтона. США ввели санкции против Москвы и закрыли генеральные консульства России в Сан-Франциско в 2017 году и в Сиэтле в 2018 году, ограничивая работу российских дипломатов.

    Антонов ранее сообщал о необходимости повышения безопасности для российских дипломатов на фоне ухудшающихся отношений между Россией и США,

    Коментарии (31)
    7 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет, сообщили СМИ.

    Как пишет The American Conservative, инициатива Вэнса включает в себя отказ Украины от территорий, занятых Россией, и от стремления к членству в НАТО.

    Как написал в своем Telegram-канале председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, взамен Украине предполагается получить гарантии суверенитета и нейтралитета. Вэнс считает, что восстановление Украины должна профинансировать Германия. Напарник Трампа по президентской гонке в США подчеркивает, что продолжение конфликта требует огромных затрат, которые неприемлемы как для США, так и для европейских стран.

    По словам Вэнса, такие меры могли бы снизить напряженность и экономическое бремя, связанное с конфликтом, для западных держав и способствовать более стабильному урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Западу и ЕС необходимо осознать, что без России переговоры по украинскому кризису невозможны, а США нужно пересмотреть позицию по Украине.

    Коментарии (12)
    7 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

    Песков отнес к фейкам слухи о возвращении Бута к торговле оружием

    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публикация Wall Streat Journal о том, что депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут якобы начал торговать оружием, относится к фейкам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также предположил, что статья может быть попыткой повлиять на народного избранника в России.

    Сам Виктор Бут в комментарии РБК назвал статью вбросом ради поднятия просевших рейтингов. Он отметил, что издание из экономического превратилось в ангажированное политическое медиа.

    «В отсутствии значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд «оружейного барона», известный широким массам и мое имя», – пояснил он.

    По его мнению, издание преследует цель привлечь к публикации больше общественного внимания и поднять свои просевшие рейтинги.

    Ранее Wall Streat Journal сообщила, что Бут якобы вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

    Коментарии (2)
    7 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    Захарова прокомментировала возвращение посла Антонова в Россию
    Захарова прокомментировала возвращение посла Антонова в Россию
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение в Россию посла в США Анатолия Антонова, она заявила о скором выходе указа президента, отметив, что дальнейшие комментарии остаются за администрацией президента.

    Захарова сообщила РИА «Новости» о возвращении Антонова в Россию. Она отметила, что в ближайшее время ожидается выход указа президента, касающегося этой ситуации.

    Захарова добавила, что возвращение Антонова связано с предстоящими изменениями, которых в скором времени следует ожидать. Однако подробности о возможных причинах и последствиях этого возвращения не были раскрыты. Захарова подчеркнула, что любые дальнейшие разъяснения будут предоставлены уже администрацией президента.

    В минувшую субботу стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (7)
    5 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке

    Российские военные эвакуировали украинский танк в авдеевском направлении

    ВС России эвакуировали подбитый танк в Авдеевке
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.

    Российские военнослужащие группировки «Центр» эвакуировали подбитый украинский танк на авдеевском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Операция по эвакуации была проведена ремонтно-эвакуационной группой войск, которые сначала провели инженерную разведку района и маршрута подъезда к танку для обеспечения безопасности личного состава и техники. После этого танк был отбуксирован в безопасный район для дальнейшей оценки специалистами.

    По информации Минобороны, украинский танк подорвался на противотанковой мине и затем был добит операторами FPV-дронов российской группировки. Для обеспечения безопасности в ходе эвакуации двое военнослужащих отвечали за обнаружение мин и наблюдение за небом.

    Ведомство также опубликовало видеозапись эвакуации, в которой старший мастер бронированной ремонтно-эвакуационной машины с позывным «Фаза» отметил, что на подключение танка к буксировочной машине уходит не более минуты.

    Он добавил, что техники на поле сражения много, но большая ее часть сгорела и не представляет ценности. «Фаза» выразил желание экипажа захватить танки Leopard или Abrams.

    Ранее сообщалось, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

    Коментарии (0)
    7 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»

    Глава СВР Нарышкин заявил о прямой причастности США и Британии к диверсии на «Северных потоках»

    Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках», заявил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    «СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту», – заявил Нарышкин, передает ТАСС. По его словам, в подготовке и проведении диверсии были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в возможности «группы частников» совершить теракт на «Северных потоках». Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки» и провокации в Буче.

    Служба внешней разведки России сообщила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к этим диверсиям.

    Коментарии (24)
    5 октября 2024, 04:09 • Новости дня
    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей

    Некоторые бойцы ВСУ не прошли польскую границу из-за алкогольного опьянения

    Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения, что подтвердил экс-военный, сбежавший из тренировочного лагеря.

    Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины не смогли пересечь границу с Польшей из-за алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    Экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что во время поездки с Украины до пропускного пункта в Польше пара человек напилась и не прошла фейс-контроль на границе.

    Экс-военнослужащий ВСУ, по его собственным словам, был мобилизован и отправлен в Польшу для прохождения обучения на заряжающего танка Leopard. Однако в результате он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

    Ранее сообщалось, что жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ.

    Коментарии (3)
    5 октября 2024, 06:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре с 2022 года при обороне города

    ВСУ потеряли до пяти бригад в Угледаре
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    По данным замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман, ВСУ потеряли до пяти бригад в боях за Угледар, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что украинская сторона не оценила должным образом потенциал российских штурмовиков и тяжелого вооружения, что привело к значительным потерям в их рядах.

    Шаман подчеркнул, что около 50% этих потерь пришлись на осеннюю кампанию. Эти цифры свидетельствуют о значительных потерях ВСУ в регионе, несмотря на попытки удержать стратегически важный город.

    Потери такого масштаба создают серьезные трудности для украинских сил при продолжении боевых действий в Угледаре и могут повлиять на их способность держать оборону в долгосрочной перспективе.

    Военнослужащий добавил, что успешные действия российских сил стали возможными благодаря правильно организованным штурмовым операциям и эффективному использованию тяжелого вооружения, что сыграло решающую роль в ослаблении обороноспособности противника.

    Ранее сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 00:23 • Новости дня
    Тимура Иванова обвинили в хищении 2,2 млрд рублей при стройке корпуса в Твери

    Тверской кадетский корпус стал частью дела экс-министра обороны Тимура Иванова о хищении при строительстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Кадетский корпус в Твери оказался связан с делом о хищении при строительстве, в котором обвиняются экс-замминистра обороны Тимур Иванов и два бизнесмена, что привлекло внимание к масштабным недоделкам и невыполненным работам.

    Как передает ТАСС, кадетский корпус в Твери стал одной из трех строек, которые фигурируют в уголовном деле против экс-замминистра обороны Тимура Иванова и двух бизнесменов. Бывший чиновник подозревается в хищении средств при строительстве объектов.

    Следствие утверждает, что Иванов получил взятку за предоставление преференций компании «Олимпситистрой», которая занималась возведением этих корпусов. В результате проверок было выявлено, что в проекте, на который было выделено 14 млрд рублей, недоделки оценены в 2 млрд 184 млн рублей.

    По словам Иванова, индексация стоимости строительства была вызвана увеличением фактических объемов работ. Он утверждает, что все три корпуса сейчас функционируют, а процедуру приемки объектов проводили сторонние организации, не связанные с Минобороны РФ.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с мая 2016 года, но 20 июня стало известно о его увольнении, что, вероятно, связано с расследуемым делом.

    Коментарии (3)
    7 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Кремле оценили работу Антонова в качестве посла в США

    Ушаков заявил об успешном выполнении Антоновым миссии в качестве посла в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анатолий Антонов успешно завершил свою работу послом России в США, о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что кандидатура нового посла в Вашингтон находится на стадии проработки.

    Ушаков заявил, что Антонов успешно выполнил свои обязанности, и теперь очередь другого человека занять этот пост. Он подчеркнул, что назначение нового посла будет произведено после соблюдения всех необходимых формальностей, передает ТАСС.

    Он также указал, что кандидатура нового посла в США в данный момент прорабатывается, и соответствующий указ президента России Владимира Путина будет опубликован по завершении всех процедур.

    По мнению Ушакова, решение о смене посла не связано с предстоящими президентскими выборами в США. «Наш посол работал довольно-таки продолжительный период времени», – отметил помощник президента.

    В минувшую субботу стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 21:49 • Новости дня
    МИД подтвердил окончание командировки Антонова в США

    МИД России подтвердил завершение командировки посла Антонова в США

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Анатолий Антонов завершает свою командировку в США, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    Министерство иностранных дел России подтвердило завершение командировки посла Анатолия Антонова в Соединенных Штатах, но не уточнило подробностей, передает РИА «Новости».

    В сообщении не уточнялось, кто станет его преемником.

    Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сообщали, что Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву.

    СМИ сообщали, что Анатолий Антонов прибудет на родину осенью 2024 года.

    Коментарии (0)
    6 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР

    Корабль «Неустрашимый» Балтфлота прибыл в Саймонстаун для совместных учений

    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР
    @ Ирина Шаталова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота совершил деловой визит в южноафриканский порт Саймонстаун, где провел совместные маневры с ВМС ЮАР и КНР, а также обсудил вопросы сотрудничества и обмена опытом,сообщили в пресс-службе Балтфлота.

    Как сообщает РИА Новости, сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота прибыл в основную базу военно-морских сил Южно-Африканской Республики, порт Саймонстаун. Этот визит стал важным этапом в рамках задач по поддержанию морской безопасности и укреплению международного сотрудничества.

    Находясь в порту, «Неустрашимый» совместно с кораблями ВМС ЮАР и Китая провел совместное маневрирование и отработку элементов организации связи. Программа визита также включает протокольные встречи командования корабля с городскими и военными властями ЮАР, где обсуждаются вопросы сотрудничества и обмена опытом между военно-морскими силами России и ЮАР.

    Кроме того, экипаж «Неустрашимого» примет участие в параде ВМС ЮАР. Во время стоянки в порту запланированы мероприятия по пополнению запасов воды, топлива и продовольствия, а также технический осмотр судна, что необходимо для поддержания боеготовности корабля.

    После завершения визита в Саймонстаун «Неустрашимый» продолжит выполнение своих задач на море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» завершил ходовые приемо-сдаточные испытания после модернизации в Калининграде на заводе «Янтарь». Корабль, сопровождавший президента Владимира Путина в Лондон в 2003 году и участвовавший в учениях с НАТО, вернется в боевой состав после продолжительного ремонта в 2020 году. «Неустрашимый», обеспечивающий безопасность гражданского судоходства у Африканского рога, совершил плановый заход в порт Салала в Омане.

    Коментарии (0)
    Главное
    Золотые резервы России поставили новый рекорд
    ХАМАС пригрозил Израилю убийством оставшихся заложников
    Молдавия сократила число участков для выборов в России до двух
    Матвиенко: Надо уходить от практики мегастроек
    KLM признала проигрыш перед летающими над РФ авиакомпаниями Китая
    Учителя из Чечни задержали за оскорбления христиан
    ФСБ обезвредила ЛГБТ-сатаниста в Ульяновской области

    Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику

    Европа отчаянно защищается от наплыва дешевых китайских электромобилей и готова, как заявляется, вступить в «экономическую холодную войну» с КНР. Парадокс в том, что в результате ставится под удар промышленность самых развитых европейских стран. У Китая в этой войне есть целый набор крайне опасного для Европы оружия. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем Иран пробил щит ПВО Израиля

    «Израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично». Такими словами эксперты подводят итоги одного из главных военных событий прошлой недели – ракетного удара Ирана по военным объектам Израиля. Каких реальных результатов достиг в этой атаке Иран и с помощью какого оружия? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............