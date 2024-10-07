Обнаружены 16 схронов с оружием США в Сирии

В Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в Сирии в результате проверок укрытий, пораженных ударами ВКС России с 23 сентября, было обнаружено 16 схронов с американским оружием. Эту информацию представил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).



Игнасюк отметил, что командование сирийских вооруженных сил при поддержке российской группировки войск продолжает разведывательно-поисковые действия в горно-пустынных районах Хомс и Дейр-эз-Зор. За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по трем местам базирования боевиков, которые покинули зону Эт-Танф.

В зоне деэскалации в Идлибе зафиксировано пять обстрелов со стороны террористов. В результате двух атак, осуществленных с использованием беспилотных летательных аппаратов и минометов, был ранен один сирийский военнослужащий в провинции Идлиб и еще один в провинции Латакия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ВКС провели серию авиаударов по двенадцати базам боевиков в Сирии в рамках совместной операции с сирийскими силами, в результате чего уничтожили боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, а США и Израиль рассматривают возможность военного удара по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии.

