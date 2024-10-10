Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Песни певца Shaman начали изучать в школах на уроках музыки
В школах Читы начали изучать песни певца Shaman на уроках музыки
В школах Читы ученики седьмых и восьмых классов на уроках музыки изучают творчество певца Shaman в рамках блока «Патриотические песни», сообщили представитель мэрии.
Этот блок направлен на знакомство с произведениями, которые воспитывают чувство патриотизма у школьников, передает РИА «Новости».
Как пояснили в комитете образования города Читы, блок «Патриотические песни» присутствует во всех школах, но сами образовательные программы могут отличаться. «По основной образовательной программе на уроках музыки в 7-х и 8-х классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца Shaman в качестве примера исполнителя патриотической песни», – сказал представитель мэрии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Григорий Лепс и Ярослав Дронов (Shaman) выступили перед военнослужащими в госпитале в Курске.