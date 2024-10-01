У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Кремль прокомментировал смену генсека НАТО
Песков сообщил, что смена генсека не изменит политику НАТО
Вступление Марка Рютте на пост генсека НАТО не изменит политику альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Россия не ожидает каких-либо существенных изменений в поведении или стратегии НАТО после назначения нового генерального секретаря, передает ТАСС.
«Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он работал», – заявил Песков.
Ранее Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.
Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.