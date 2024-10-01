У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
В Кремле назвали выверенным бюджет России на 2025–2027 годы
Песков: Проект бюджета на 2025–2027 годы тщательно сбалансирован и не повлияет на экономику
Проект бюджета на 2025–2027 годы тщательно выверен и не повлияет негативно на экономику, несмотря на заложенные оборонные расходы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, проект бюджета выверен и сбалансирован таким образом, чтобы не только сохранить, но и выполнить все социальные обязательства государства, передает ТАСС.
На вопрос, могут ли заложенные расходы на оборону негативно повлиять на экономику, Песков ответил отрицательно, подчеркнув, что бюджет ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития.
Также представитель Кремля отметил, что экономическая политика государства направлена на создание атмосферы, которая способствует стабильности и устойчивому развитию.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России подготовлен проект главного финансового документа страны на три года вперед. Бюджет отличается редкой особенностью с точки зрения доходов.