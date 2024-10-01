В Кремле назвали выверенным бюджет России на 2025–2027 годы

Песков: Проект бюджета на 2025–2027 годы тщательно сбалансирован и не повлияет на экономику

Tекст: Александра Юдина

По его словам, проект бюджета выверен и сбалансирован таким образом, чтобы не только сохранить, но и выполнить все социальные обязательства государства, передает ТАСС.

На вопрос, могут ли заложенные расходы на оборону негативно повлиять на экономику, Песков ответил отрицательно, подчеркнув, что бюджет ориентирован на сохранение высоких темпов экономического развития.

Также представитель Кремля отметил, что экономическая политика государства направлена на создание атмосферы, которая способствует стабильности и устойчивому развитию.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России подготовлен проект главного финансового документа страны на три года вперед. Бюджет отличается редкой особенностью с точки зрения доходов.

