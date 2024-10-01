У России хватает денег и на СВО, и на пенсии

Tекст: Ольга Самофалова

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов.

«Это бюджет относительной макроэкономической стабильности, потому что он подразумевает сокращение и так не очень высокого дефицита до еще меньшего значения. И достигается это за счет налоговой реформы, которая будет имплементирована в начале 2025 года, и за счет относительно благоприятной ценовой конъюнктуры, ожидаемой на внешних экспортных рынках в следующем году», – говорит директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель.

Так, дефицит бюджета в 2025 году, как ожидается, снизится до 0,5% ВВП против 1,7% ВВП в текущем. В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении на 12% по сравнению с 2024 годом – с 36,1 трлн рублей до 40,3 трлн рублей. Расходы вырастут до 41,47 трлн рублей.

Наиболее интересная деталь доходной части бюджета в том, что доля нефтегазовых доходов снизится до 27%, самого низкого уровня за много лет. Это значительное сокращение по сравнению с предыдущими годами, когда данный показатель превышал 30%, говорит министр финансов РФ Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что это свидетельствует об отходе от нефтегазовой зависимости государственных финансов и способствует увеличению устойчивости бюджетной конструкции. Доля ненефтегазовых поступлений вырастет до 73%.

По словам Силуанова, рост доходов бюджета в следующем году будет обеспечен в основном внутренним производством и переработкой. Глава Минфина считает, что это новый тренд: доля доходов, полученных от нефтегазового сектора, будет постепенно сокращаться, а за счет внутреннего производства будут поступать дополнительные доходы.

«Рост ненефтегазовых доходов вызван ростом экономики, инфляцией и относительно крепким рублем. При этом крепкий рубль ограничивал рост нефтегазовых доходов. Однако формально бюджету не важно, откуда приходят деньги. Тут действует принцип единства кассы. Главное, чтобы сальдо бюджета не было сильно отрицательным», – отмечает Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

Одновременно с ростом доходов бюджета прогнозируется увеличение расходов: в 2024 году до 41,5 трлн рублей, в 2026 – до 44 трлн, в 2027 году – до 45,9 трлн. На второй и третий год, то есть в 2026 и 2027 годах, ожидается снова небольшой, но рост дефицита. Так, дефицит в 2026 году вырастет с 0,5% до 0,9% ВВП, а в 2027 году – до 1,1% ВВП. Это все равно очень скромный дефицит, который ниже даже показателей текущего года.

Бюджет составлен исходя из прогноза умеренной траектории роста российской экономики – в 2,5–2,8% после роста ВВП в этом году на уровне 3,9%. Однако в 2028–2030 годах ожидаются более высокие темпы роста – до 3–3,2%.



В проекте бюджета на 2026 и 2027 годы доходы и расходы также спрогнозированы исходя из очень консервативного подхода, который подразумевает не самые лучшие условия для роста экономики. «Это правильно, поскольку неожиданные улучшения – это то, с чем можно иметь дело, в отличие от неожиданного ухудшения», – говорит Кнобель.

В проекте бюджета выделяются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО, заявил Минфин. Ресурсы будут направлены на оснащение Вооруженных сил вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия и поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Заложены следующие расходы бюджета по разделу «Национальная оборона»: в 2025 году – около 13,5 трлн рублей, в 2026 году – 12,8 трлн, в 2027 году – 13 трлн рублей, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

С другой стороны, приоритетами бюджета также являются социальная сфера и достижение технологического суверенитета.

В частности, проект бюджета на три года предполагает расходы более 1,7 трлн рублей на улучшение жилищного обеспечения семей с детьми (семейная ипотека, выплаты многодетным семьям и т. д.). Еще более 1,3 трлн рублей пойдет на остальные льготные программы, в том числе на ипотеку для IT-специалистов, дальневосточную, арктическую и сельскую ипотеку.

В 2025 году будет проиндексирована величина материнского капитала в соответствии с уровнем инфляции, сумма может составить 676 398 рублей на первого ребенка и 893 835 рублей на второго и последующих детей. А с 1 апреля 2025 года планируется увеличить размер социальных пенсий на 14,75%, что почти в два раза больше, чем показатели 2024 года. В среднем размер выплат может составить 15 456 рублей. С 1 февраля 2025 года будут увеличены также пособия.

На национальные проекты предусмотрены расходы более 40 трлн рублей в течение шести лет. По сравнению с действующими в 2019–2024 годах нацпроектами финансирование увеличено практически в два раза. Размер страховых пенсий также могут проиндексировать в соответствии с инфляцией как для неработающих, так и работающих пенсионеров.

Есть у российского бюджета на 2025 год и два основных риска. Первый – не исключено увеличение расходов выше запланированного уровня. «Такое увеличение в принципе возможно, поскольку нам доподлинно неизвестно, как будут расходоваться деньги на национальную оборону. С одной стороны, это секретная статья расходов, а с другой – перед нами политический вопрос, который находится в ведении высшего политического руководства и не может быть точно спрогнозирован», – объясняет Кнобель.

Второй риск возможен с точки зрения доходов, то есть сбора налогов. «Рисков с точки зрения качества работы налоговой системы России я не вижу. Но есть риски сокращения налоговой базы в случае ухудшения внешней экономической ценовой конъюнктуры. Это касается не только нефти, но также и черных и цветных металлов, зерна, удобрений, леса», – рассуждает эксперт.

«Да, в целом высокие расходы на национальную оборону. Но одновременно с этим все социальные обязательства государство планирует выполнить и даже увеличить расходы по ним.

Поэтому нельзя сказать, что бюджет сверстан в пользу обороны и в ущерб социальным обязательствам правительства. Речь идет об увеличении расходов и на то и на другое», – заключает Кнобель.



