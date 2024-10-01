Украинский суд вынес приговоры членам банды, продавшей за рубеж восемь младенцев

Tекст: Вера Басилая

Преступная группировка действовала с 2019 года и включала руководителей клиник в Харькове и Киеве, предоставлявших услуги репродуктивной медицины. Они искали одиноких мужчин из ЕС, предлагая им услуги суррогатного материнства, что противоречит украинскому законодательству, разрешающему суррогатное материнство только для супругов, передает ТАСС.

Жертвами преступников становились женщины, находившиеся в уязвимом положении или испытывавшие материальные трудности. Суррогатные матери получали около 12 тыс. евро, а группировка выручала до 70 тыс. евро за ребенка. После рождения детей женщины подписывали согласие на вывоз ребенка за границу и предоставление ему иностранного гражданства. Несогласные подвергались угрозам и принуждению.

Следствие выяснило, что участники схемы продали за границу восьмерых младенцев и планировали вывезти еще 40 детей. Два администратора клиник и адвокат, сотрудничавшие со следствием, получили по пять лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. В ближайшее время в суд направят обвинения против организатора и других участников схемы, скрывающихся за границей. Всего по делу проходят 12 человек.

Ранее правоохранительные органы Украины раскрыли преступную схему продажи новорожденных детей за границу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим, поддерживая индустрию суррогатного материнства на Украине на самом высоком уровне, способствует распространению преступлений против детей.