На Украине разоблачили схему продажи младенцев

Янукович назвал главную ошибку Украины за 30 лет независимости

Главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией, заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», – заявил Янукович в своем обращении к 30-летию независимости страны, передает РИА «Новости».

По его словам, отказ от России привел Украину к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ.

«Это привело к тому, что жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости», – сказал бывший президент Украины.

Также Янукович отметил, что Украину в первые годы независимости, пока шла выработка конституционных основ государства, спасли экономические связи с Россией. Он отметил, что в 90-е годы на Украину пришел «дикий» капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана, других бывших республик, «обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс».

«В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная «вестернизация» внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность», – отметил бывший президент Украины.

По словам Януковича, пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, Украина постоянно наталкивалась на проблемы геополитического толка. «Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР», – говорится в обращении.

Экс-президент отметил, что нарастание внутриполитической напряженности на Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени.

Янукович подчеркнул, что госпереворот на Украине в 2014 году не был результатом «мягкости» властей, он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия». По его словам, «сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии» послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Экс-президент отметил, что «под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение».

«Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем на Украине сегодня, упала бы на действующую власть», – сказал он.

Также бывший президент заявил, что Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, «при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения». Янукович отметил, что когда он был у власти, тоже совершались ошибки, иногда достаточно серьезные.

«Но Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов», – сказал он.

Ранее украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому. Кроме того, украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов).