В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
Мишустин заявил о превышении среднемировых показателей в росте экономик стран ЕАЭС
Мишустин: Экономики стран ЕАЭС обогнали среднемировые темпы роста
Экономика стран ЕАЭС растет быстрее среднемировых показателей, а само объединение становится все более узнаваемым на международной арене, заявил в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что ЕАЭС становится все более узнаваемым на международной арене, передает ТАСС.
«Сейчас темпы роста экономик стран союза превышают среднемировые показатели. Наше объединение становится все более узнаваемым на международной арене», – заявил он.
Глава правительства также отметил, что странам ЕАЭС удалось выстроить модель взаимодействия, обеспечивающую высокий уровень свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
«Отношения между участниками основываются на взаимном уважении, равенстве и учете интересов друг друга», – добавил премьер-министр.
Ранее президент Владимир Путин назвал энергетику основой мирового развития.