У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.4 комментария
Голландская партия осудила заявление Рютте о вступлении Украины в НАТО
Голландская партия «Форум за демократию» осудила заявление Рютте о вступлении Украины в НАТО
Крайне правая голландская партия «Форум за демократию» выразила недовольство заявлениями нового генсека НАТО Марка Рютте о вступлении Украины в альянс.
Вместо эскалации конфликта необходимо изменить подход и сосредоточиться на мирных переговорах, отмечается в заявлении партии, опубликованном на ее сайте, передает ТАСС.
«В то время как Рютте выступает за эскалацию, мы выступаем за фундаментальное изменение подхода: отказаться от войны и поставок оружия и вместо этого сосредоточиться на мирных переговорах», – говорится в сообщении.
Партия выразила беспокойство по поводу длительности конфликта на Украине и его разрушительных последствий для обеих сторон. По их мнению, европейские граждане также страдают от экономической нестабильности и растущих цен на энергоносители, вызванных эскалацией.
На церемонии передачи полномочий нового генерального секретаря НАТО Марк Рютте заявил, что принятие Украины в альянс является для него приоритетом. Он подчеркнул важность продолжения и увеличения военной поддержки Киева. При этом Рютте затруднился назвать сроки приглашения Украины в НАТО.