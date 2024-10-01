Голландская партия «Форум за демократию» осудила заявление Рютте о вступлении Украины в НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Вместо эскалации конфликта необходимо изменить подход и сосредоточиться на мирных переговорах, отмечается в заявлении партии, опубликованном на ее сайте, передает ТАСС.

«В то время как Рютте выступает за эскалацию, мы выступаем за фундаментальное изменение подхода: отказаться от войны и поставок оружия и вместо этого сосредоточиться на мирных переговорах», – говорится в сообщении.

Партия выразила беспокойство по поводу длительности конфликта на Украине и его разрушительных последствий для обеих сторон. По их мнению, европейские граждане также страдают от экономической нестабильности и растущих цен на энергоносители, вызванных эскалацией.

На церемонии передачи полномочий нового генерального секретаря НАТО Марк Рютте заявил, что принятие Украины в альянс является для него приоритетом. Он подчеркнул важность продолжения и увеличения военной поддержки Киева. При этом Рютте затруднился назвать сроки приглашения Украины в НАТО.