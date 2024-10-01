У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Рютте затруднился назвать сроки приглашения Украины в НАТО
Новый генсек НАТО Рютте заявил, что сложно предсказать сроки приглашения Украины в НАТО
НАТО не может конкретно назвать дату приглашения Украины в свои ряды, так как это зависит от развития событий, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Рютте на своей первой пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе заявил о трудностях в предсказании сроков, когда НАТО может пригласить Украину стать его членом, передает ТАСС.
«Надо смотреть на все развитие событий в следующие шесть месяцев, год, два года», – заявил генсек НАТО.
Ранее британская газета Financial Times написала, что президент США Джо Байден может согласиться на продвижение заявки Украины на вступление в НАТО до конца своего президентского срока.
Некоторые политики из США и Европы предложили прекратить поддерживать надежды Украины на вступление в НАТО.