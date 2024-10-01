Рютте затруднился назвать сроки приглашения Украины в НАТО

Новый генсек НАТО Рютте заявил, что сложно предсказать сроки приглашения Украины в НАТО

Tекст: Вера Басилая

Рютте на своей первой пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе заявил о трудностях в предсказании сроков, когда НАТО может пригласить Украину стать его членом, передает ТАСС.

«Надо смотреть на все развитие событий в следующие шесть месяцев, год, два года», – заявил генсек НАТО.

Ранее британская газета Financial Times написала, что президент США Джо Байден может согласиться на продвижение заявки Украины на вступление в НАТО до конца своего президентского срока.

Некоторые политики из США и Европы предложили прекратить поддерживать надежды Украины на вступление в НАТО.