В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
FT: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО
Financial Times: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО
Президент США Джо Байден может согласиться на продвижение заявки Украины на вступление в НАТО до конца своего президентского срока, пишет британская газета Financial Times.
По данным источника издания, американский президент может содействовать продвижению вопроса о вступлении Украины в НАТО до конца своего срока, передает ТАСС.
Газета отмечает, что конкретных деталей относительно возможных изменений нет, однако Байден уже назначил заседание контактной группы по Украине на 12 октября.
В рамках этого заседания, по информации Financial Times, украинский президент Владимир Зеленский планирует вновь поднять вопрос о разрешении на удары по целям на российской территории.
Ранее в США и Европе призвали «положить конец надеждам Украины» вступить в НАТО.