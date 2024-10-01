FT: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО

Financial Times: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО

Tекст: Александра Юдина

По данным источника издания, американский президент может содействовать продвижению вопроса о вступлении Украины в НАТО до конца своего срока, передает ТАСС.

Газета отмечает, что конкретных деталей относительно возможных изменений нет, однако Байден уже назначил заседание контактной группы по Украине на 12 октября.

В рамках этого заседания, по информации Financial Times, украинский президент Владимир Зеленский планирует вновь поднять вопрос о разрешении на удары по целям на российской территории.

Ранее в США и Европе призвали «положить конец надеждам Украины» вступить в НАТО.