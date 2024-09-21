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В США и Европе призвали «положить конец надеждам Украины» вступить в НАТО
Washington Post сообщила о предложениях западных политиков прекратить поддержку планов Украины вступить в НАТО
Некоторые политики из США и Европы предложили прекратить поддерживать надежды Украины на вступление в НАТО, а также допустили облегчение санкций против России, пишет Washington Post.
Как сообщает Washington Post, ряд политиков считает, что важно учитывать интересы России в отношении Украины и добиваться немедленного прекращения огня.
«Другие (политики в США и Европе) считают, что Запад должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО», – приводит РИА «Новости» текст статьи.
По их мнению, нужно убедить Киев «отдать» часть территории и, «возможно, предложить России облегчение санкций». Однако даже те, кто выступает за переговоры с Кремлем с целью прекращения конфликта, уверены, что новая холодная война неизбежна, пишет Washington Post.
Washington Post также отмечает, что попытки западных стран ослабить российскую экономику и военное производство не принесли ожидаемых результатов и не смогли заставить Россию прекратить специальную военную операцию на Украине.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подготовлен «план победы» Украины в конфликте с Россией. Хотя его содержание официально не разглашалось, СМИ назвали ключевым элементом идеи Зеленского вступление Украины в НАТО.