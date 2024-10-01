В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
Boeing 737 экстренно сел в Калининграде
Boeing 737 Москва – Калининград экстренно сел из-за неисправности шасси
Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку после срабатывания датчика неисправности шасси, но успешно приземлился в расчетное время, сообщили в экстренных службах.
Как говорится в сообщении, самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Москва – Калининград, был вынужден совершить аварийную посадку, передает РИА «Новости». Причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси.
Несмотря на возникшую ситуацию, самолет успешно приземлился в штатном режиме в Калининграде в расчетное время, в 10.20. Как пояснил представитель экстренных служб, посадка прошла без происшествий, и все пассажиры остались в безопасности.
Ранее самолет Cessna 182 совершил вынужденную посадку на аэродроме в подмосковном Воскресенске из-за неисправности электросистемы и задымления кабины.
До этого самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Кавказские Минеральные Воды, был вынужден приземлиться в Волгограде. А самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший из Москвы в Стамбул, незапланированно сел в Варшаве.