Boeing 737 экстренно сел в Калининграде

Boeing 737 Москва – Калининград экстренно сел из-за неисправности шасси

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Москва – Калининград, был вынужден совершить аварийную посадку, передает РИА «Новости». Причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси.

Несмотря на возникшую ситуацию, самолет успешно приземлился в штатном режиме в Калининграде в расчетное время, в 10.20. Как пояснил представитель экстренных служб, посадка прошла без происшествий, и все пассажиры остались в безопасности.

Ранее самолет Cessna 182 совершил вынужденную посадку на аэродроме в подмосковном Воскресенске из-за неисправности электросистемы и задымления кабины.

До этого самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Кавказские Минеральные Воды, был вынужден приземлиться в Волгограде. А самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший из Москвы в Стамбул, незапланированно сел в Варшаве.