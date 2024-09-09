Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Самолет Москва – Стамбул внезапно приземлился в Варшаве
Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus, совершавший рейс из Москвы в Стамбул, незапланированно сел в Варшаве, это следует из данных портала по отслеживанию воздушных судов FlightRadar.
Рейс PC389 вылетел из столичного аэропорта Внуково в воскресенье в 19.46, однако позже борт изменил курс и в 21.57 приземлился в варшавском аэропорту им/ Фредерика Шопена, передает РИА «Новости».
Причина посадки неизвестна, комментариев от авиакомпании не поступало.
Ранее в Турции экстренно приземлился самолет из Индии после сообщения о бомбе.