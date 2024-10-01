В Японии сменилась власть

Игорь Караулов
Пантюркисты идут по дороге разочарований
У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.
Игорь Мальцев
Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада
В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.
Тимофей Бордачёв
Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства
Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.