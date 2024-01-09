Эксперт: YouTube может заблокировать абсолютно все популярные аккаунты из России

Общественник Никита Данюк: Запад хочет заставить всех российских блогеров на зарубежных платформах высказаться против СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Подобные призывы замглавы Еврокомиссии показывают, что Запад хочет сделать всевозможные популярные площадки и онлайн-сервисы главным оружием в информационной войне против России», – считает Никита Данюк, член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

«Причем делают они это под предлогом так называемой борьбы с дезинформацией, а по факту мы видим борьбу с правдой, которая неприемлема для Запада. Там не существует альтернативной точки зрения, есть только своя парадигма и точка зрения, которую Запад распространяет по всему миру через подконтрольные площадки», – указал он.

Таким образом, по мнению собеседника, «коллективный Запад поддерживает распространение дезинформации и лжи, используя как традиционные СМИ, так и онлайн-площадки, в том числе YouTube». «Мы видим, что модерация на том же YouTube предвзята и выполняет задачу продвижения определенных нарративов», – отметил собеседник.

«Также для Запада абсолютно неприемлемо, чтобы на их сервисах существовала точка зрения, которая бы отличалась от их официальной позиции. Мы видим, что бигтех откровенно блокирует аккаунты тех граждан России, которые поддерживают российскую власть и СВО», – заметил аналитик.

«Ну а результатом того, что сейчас предлагает Еврокомиссия, может стать блокировка абсолютно всех популярных аккаунтов из России. Это значимо для меня, моих коллег и нашего проекта «Метаметрика», который, руководствуясь правилами сообщества YouTube, пытается максимально избежать предвзятой модерации и страйков. Но, видимо, сейчас в ЕК хотят полностью зачистить все медиа-пространство», – добавил он.

По его словам, фактически Еврокомиссия начинает «охоту на ведьм. «Ее цель – заставить российских блогеров, которые работают с использованием зарубежных платформ, высказаться против СВО. В противном случае им грозят санкции и блокировки. В результате онлайн-площадки превращаются в поле политических баталий, где нет места творчеству и свободе мнений», – резюмировал Данюк.

Ранее зампред Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова провела несколько встреч с представителями Google и Meta*, и призвала их способствовать продвижению оппозиционных российских и белорусских СМИ, журналистов и блогеров. Она также выразила обеспокоенность тем, что российские оппозиционные СМИ не могут монетизировать контент, размещенный на YouTube в России, сообщает Financial Times.

А белорусские журналисты-эмигранты жаловались на то, что критика президента Белоруссии Александра Лукашенко не доходит до целевой аудитории зачастую из-за поисковых алгоритмов, используемых Google, Meta и другими компаниями.

До этого, в 2022 году, украинцы просили Meta отключить россиянам доступ к подконтрольным соцсетям. Суть их предложений заключается в том, чтобы к платформам Google и Meta имели доступ только те контент-мейкеры и блогеры из России и Белоруссии, которые занимают явную антигосударственную позицию, что будет подтверждаться анализом контента, который они размещают у себя на страницах и каналах.

Популярные блогеры и контент-мейкеры с иной позицией должны быть удалены с платформ, как это уже было сделано с такими авторами каналов на YouTube как Дмитрий «Гоблин» Пучков, Артемий Лебедев и Станислав Васильев, известный как «Ай, как просто!», а также страницы Рамзана Кадырова и иных подсанкционных политиков и общественников.

Для этого уже существуют целые подразделения в структуре украинских силовых ведомств, а часть работы по составлению списков «плохих и хороших» российских блогеров взяли на себя различные гражданские украинские и «иммигрантские» комитеты из бывших россиян в Польше и Прибалтике.